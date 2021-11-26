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Fuat Oktay duyurdu! Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayları restore edilecek

26.11.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Topkapı Sarayı'nın bazı bölümleri ile Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi saraylarında restorasyon çalışması yapılacağını duyurdu.

Fuat Oktay duyurdu! Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayları restore edilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamasında, "2022 yılında Topkapı Sarayı'nın bazı bölümleri, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayı'nın restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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