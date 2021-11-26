Fuat Oktay duyurdu! Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayları restore edilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamasında, "2022 yılında Topkapı Sarayı'nın bazı bölümleri, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayı'nın restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır." dedi.
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