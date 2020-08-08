Fuat Oktay: Mersin Limanı Lübnan'ın hizmetinde olacak

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Beyrut’a geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan temaslarına ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. İlk andan itibaren başlayan yardımların devam ettiğini dile getiren, Oktay, Lübnan devleti ve Lübnan halkı ile birliktelik, beraberlik ve dayanışma göstermek üzere Beyrut’ta bulunduklarını ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanı ile de bu çerçevede görüşmelerimiz olmuştur. Dışişleri Bakanımız ve Türkiye-Lübnan Dostluk Grubu Başkanımız ile bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine hem sayın Cumhurbaşkanımızın hem de milletimizin Lübnan Cumhurbaşkanına, Lübnan Devletine ve şahıslarında Lübnan halkına başsağlığı dileklerini iletmek üzere buradayız. Başınız sağ olsun, Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı. 'TÜRKİYE'NİN TÜM HASTANELERİ LÜBNAN'IN HİZMETİNDEDİR' Geniş bir Tük arama kurtarma ekibinin Beyrut Limanı’nda arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Fuat Oktay, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“İki sahra hastanemizle sağlık ekiplerimizle birlikte, gıda yardımlarımızla, yaklaşık TİKA’nın 400 tonluk yardımıyla, AFAD’ın Kızılay’ın sivil toplum örgütlerinin yardımlarıyla Lübnan’da olduk. Yine heyetimizle bu sabah gelirken de uçağımızda tıbbi malzemeler ve solunum cihazları ile geldik ve onları yetkililere teslim ediyoruz. Bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanına ve halkına geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi ilettik. Ama bununla birlikte ne tür desteklerde bulunabileceğimizi de ilettik. Bu teklifler arasında daha fazla gıda yardımı, tıbbi ilaç yardımına hazır olduğumuzu ve buna yardım edeceğimizi, gıda yardımına devam edeceğimizi ifade ettik. Yine Türkiye olarak Sayda’da inşa ettiğimiz yanık ve travma merkezimiz vardı, 100 yatak hastane, açılışı yapılmıştı. İşletmeye alınmayla ilgili bazı sorunlar var. Sayın Cumhurbaşkanına da konuyu tekrar gündeme getirdik, buranın işletmeye alınması, işletmesinin yapılması için Türkiye olarak hazır olduğumuzu, Lübnan’da buna çok acil ihtiyaç olduğunu gördüğümüzü, bu hastaneyi acilen hizmete alabileceğimizi ilettik. 160 kişinin vefat ettiğini 5 binden kişinin yaralandığını bir milyona yakın kişinin etkilendiğini biliyoruz. Dışişleri Bakanının açıklamaları bize ifade ettiğine göre, patlamadan 125 kilometre mesafede olan bir yerin dahi camlarının kırıldığını biliyoruz. DolayIsıyla hem cam ihtiyacı hem de inşaat malzemesi ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili yardımlarımızı teklif ettik. Türkiye olarak her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Çok ciddi şekilde zarar gören Beyrut Limanı’nın ve çevresinde hasar gören binaların inşası tekrar konusunda Türkiye’nin sonuna kadar yardıma hazır olduğunu ifade ettik.