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AK Parti iddiasına ilginç yanıt! İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker CHP için net konuştu: "Çok kıymetli dostlarım var"

28.11.2023 08:38 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti'de son dönemdeki istifa furyasında adı en çok konuşulan isimlerden biri Ankara Milletvekili Adnan Beker olmuştu. Meral Akşener'in vahim iddiaları dile getirdiği, ayrıca Ümit Dikbayır krizinin patlak verdiği süreçte partiden ayrılan Beker'in AK Parti'ye ya da CHP'ye geçebileceği yönünde iddialar öne sürülmüştü. Beker her iki parti için de ilginç bir yanıt verdi.

AK Parti iddiasına ilginç yanıt! İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker CHP için net konuştu: "Çok kıymetli dostlarım var"

İYİ Parti, kurulduğundan bugüne en çalkantılı süreçlerinden birinden geçiyor. Ümit Dikbayır ile Meral Akşener'in arası açıldı, birçok partili istifa etti. Akşener grup toplantısında polis müdürünün işlettiği otelde fuhuş yaptırıldığı yönündeki iddiaları gündeme getirmiş, Ümit Dikbayır'ın Akşener'in ve eşinin hesaplarını incelettiği şeklinde de iddialar ortaya atılmıştı. Yine gündeme gelen bir başka iddia ise Akşener'in sözünü ettiği otelin Adnan Beker ile ilişkilendirildiğiydi.

Adnan Beker istifasını açıklarken Akşener'e sert sözlerle çağrıda bulunup otel iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. Dün de İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu basın toplantısı düzenleyip Akşener'in iddiasında Beker'i ima ettiği iddiasını yalanlayıp konunun Beker ile ilgisi olmadığını belirtti.

OTEL İDDİALARI AYYUKA ÇIKTI, BEKER'DEN YANIT GELDİ

İstifasının ardından söz konusu iddialarla ilgili tv100'den Deniz Gürel'e konuşan Beker şunları söyledi:

"Sayın Meral Akşener'in bir otelde fuhuş yaptırıldığına dair isim vermeden yaptığı açıklamaların ardından Fetövari taktiklerle bu olayla ilgili beni ilişkilendiren şeref yoksunu insanlarla ilgili TBMM çatısı altında yaptığım çağrının ardından bugün İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklama yaptı. Sayın Akşener’in işaret ettiği kişinin Adnan Beker'le ne ilgisi var? Keşke bu açıklamaları, bu iğrenç iftiralar tarafıma atılmadan ailemi sevdiklerimi üzmeden yapsalardı, ben de konuşmasaydım.

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Ben, Sayın Akşener'in şu an yanında olanlar yanında değilken yanındaydım. Yola çıktığında yanında ilk olanlardan biri bendim. Bugün emeği olmadan makam sahibi olanlar hakkımızda konuşuyorlar. Bizim Ankara’da nasıl bir çalışma yaptığımızı başta Ankara olmak üzere Türkiye biliyor."

ADNAN BEKER AK PARTİ'YE Mİ KATILACAK?

Beker ayrıca istifasının ardından AK Parti'ye geçebileceği iddialarını, ayrıca CHP'den teklif gelmesi durumunda katılıp katılmayacağını şu sözlerle değerlendirdi:

"AK Parti'de çok sevdiğim dostlarım var. Ötesini Allah bilir. CHP'de kıymetli dostlarım var ancak orada siyaset yapmam."

Beker istifasıyla ilgili de Ümit Dikbayır'a iftira atılmasını gerekçe gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti istifa
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