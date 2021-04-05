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Futbol sahası büyüklüğündeki asteroit Dünya’ya hızla yaklaşıyor

05.04.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya’ya saniyede 9 kilometre hızla yaklaşan asteroidin 4 Mayıs tarihinde Dünya’nın yanından geçmesinin beklendiğini ifade ederek, asteroidin bir futbol sahası büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Futbol sahası büyüklüğündeki asteroit Dünya’ya hızla yaklaşıyor

NASA tarafından yapılan açıklamada bir asteroidin Dünya’ya hızla yaklaştığı belirtildi. "2021 AF8" isimli asteroidin Dünya’ya saniyede 9 kilometre hızla yaklaştığını belirten NASA, AF8’in 4 Mayıs tarihinde Dünya’nın yanından geçmesinin beklendiğini kaydetti.

MART AYINDA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bilim adamları tarafından ilk kez mart ayında tespit edilen AF8’in çapının yaklaşık 260 ila 580 metre arasında değişen bir futbol sahası büyüklüğünde olduğunun tahmin edildiğini belirten NASA, "Uzayda tespit edilen bazı büyük asteroitlere kıyasla oldukça küçük, fakat 2021 AF8 hala uzaydaki nesnelerin yüzde 90’ından daha büyük" ifadelerini kaydetti.

AF8’in Dünya’ya 3 milyon 400 bin kilometre mesafeden güvenli bir şekilde geçmesi beklenirken, gökbilimciler asteroidi dikkatle takip ediyor. (İHA)

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