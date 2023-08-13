Füzeler düşerken plajdalardı! Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne saldırısını Ruslar böyle izledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Dün yapılan açıklamaya göre saldırı Moskova saatiyle 13.00 sularında, saldırı versiyonuna dönüştürülmüş S-200 hava savunma güdümlü füzelerle gerçekleşti.

Ukrayna füzesinin zamanında tespit edildiği ve Rus hava savunma sistemlerince havada engellendiği kaydedilen açıklamada, herhangi bir hasar olmadığı ve kayıp yaşanmadığı belirtildi.

RUSLAR DUMANLARI PLAJDAN İZLEDİ

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan videoda Kırım Köprüsü'nün etrafından duman yükseldiği görülüyor. Görüntülerde Rus vatandaşların yükselen dumanları plajdan endişe içinde izlediği anlar da yer alıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın gece saatlerinde Kırım Yarımadası'na 20 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu ve İHA’ların havada vurulduğunu bildirmişti.

Kırım, 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmişti.

(AA)

