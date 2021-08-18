HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaksilerin şimdiye kadarki en ayrıntılı fotoğrafları yakalandı

Galaksilerin şimdiye kadarki en ayrıntılı fotoğrafları yakalandı

18.08.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gök bilimciler, galaksilerin şu ana kadarki en ayrıntılı görüntülerini yakalayarak paylaştı. Normalden çok daha yüksek bir çözünürlüğe sahip olan görüntüler, galaksilerin iç işleyişini detaylarıyla gözler önüne seriyor.

Galaksilerin şimdiye kadarki en ayrıntılı fotoğrafları yakalandı

BBC'deki habere göre, İngiltere'deki Durham Üniversitesinden Dr. Leah Morabito'nun ekibi, yürüttüğü çalışmada normalden çok daha yüksek çözünürlüklü görüntüler yakalayarak galaksilerin iç işleyişini benzeri görülmemiş ayrıntılarla ortaya koydu.

Çalışmada, 9 Avrupa ülkesindeki 70 binden fazla 1 metrelik antenlerin birbirine bağlanmasıyla görüntülerin çözünürlüğü önemli ölçüde iyileştirildi.

720 cinsel organlı "Blob" uzay yolunda! Beyni yok ama problem çözebiliyor720 cinsel organlı "Blob" uzay yolunda! Beyni yok ama problem çözebiliyor

BİR KOLEKSİYONDAN ÇOK DAHA FAZLASI

Manchester Üniversitesinden Dr. Neal Jackson, elde edilen ayrıntılı görüntülerin, galaksilerin bir yıldız koleksiyonundan çok daha fazlası olduğunu ortaya koyduğunu kaydederek galaksilerin, kara deliklerden güç alan dinamik güneş ve gezegen yapım fabrikaları olduğuna işaret etti.

Jackson, "Galaksi evrimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için, tam ortadaki kara deliği anlamamız gerektiği çok açık bir şekilde ortaya çıktı çünkü galaksilerin nasıl evrimleştiği üzerinde oldukça temel bir etkiye sahip gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Araştırmacılar, yeni görüntülerin kara deliklerin yıldız ve gezegen oluşumundaki rolü hakkında daha fazla fikir verebileceğini belirterek bunların galaksilerin nasıl evrimleştiğine dair anlayışı değiştireceğini ifade etti.

Hubble, 1785 yılında keşfedilen NGC 5037'yi görüntülediHubble, 1785 yılında keşfedilen NGC 5037'yi görüntüledi

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afgan yönetmen dünyaya yardım çağrısı yapmıştı! Kurtarıldıktan sonra Türkiye’ye teşekkür ettiAfgan yönetmen dünyaya yardım çağrısı yapmıştı! Kurtarıldıktan sonra Türkiye’ye teşekkür etti
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Hukuk hizmeti veren robot geliştirildiHukuk hizmeti veren robot geliştirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam’ın emektar ismi hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın emektar ismi hayatını kaybetti

Türkiye İş Bankası'nda son durum nedir?

Türkiye İş Bankası'nda son durum nedir?

Taliban burka giymeyen kadını infaz etti!

Taliban burka giymeyen kadını infaz etti!

Babam, kız kardeşimi vermek zorunda kaldı

Babam, kız kardeşimi vermek zorunda kaldı

İttifakları etkileyecek flaş iddia!

İttifakları etkileyecek flaş iddia!

Tek bir vaka nedeniyle ülke tam kapanmaya gitti

Tek bir vaka nedeniyle ülke tam kapanmaya gitti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kabil'de korkunç görüntü! Uçağın tekerleğinden insanlar düştü

Kabil'de korkunç görüntü! Uçağın tekerleğinden insanlar düştü

Bakan Koca'dan '4. doz aşı' açıklaması

Bakan Koca'dan '4. doz aşı' açıklaması

Zarifa Ghafari: Beni öldürecekler

Zarifa Ghafari: Beni öldürecekler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.