Galata Kulesi'nde korkunç olay! Herkesin gözü önünde intihar etti... Çevredekilerin paniği kameralara böyle yansıdı

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan korkunç olay görenlerin kanını dondurdu. Öğle saatlerinde Galata Kulesi'ne çıkan bir kişi intihar etti.

PANİK ANLARI KAMERALARA YANSIDI

İstanbul'un tarihi mekanları arasında yer alan Galata Kulesi'nde yaşananların ardından etrafta bulunan yerli ve yabancı turistler gördükleri manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Bölgedeki esnaflar da hemen yardıma koştu. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İntihar eden kişinin başında hemen büyük bir kalabalık oluştu. Korku dolu anlar yaşayan insanların kimisi çığlık atarken kimisi de panikle ağlamaya başladı.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Bunun üzerine polis ekipleri kulenin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Gencin üzerinden kimlik çıkmazken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında yerli ve yabancı turistler olanı biteni şaşkın bakışlarla izledi. Gencin intihar ettiği üzerinde duran polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.





