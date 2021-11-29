Galaxy S22 için yeni bilgiler sızdı: Bu kez konumuz kameralar!

Samsung, Galaxy S22 ailesi için büyük ihtimalle kapalı kapılar ardında çalışıyor. Ancak Samsung'un çalışmaları sürerken aynı zamanda Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşacağı söylenen modellere dair sızıntılar da geliyor. Galaxy S22'nin özelliklerine dair bazı iddiaların yer aldığı bu sızıntılara bugün bir yenisi daha eklendi. Bu kez konumuz, kameralar.

GALAXY S22 VE GALAXY S22 PLUS'IN KAMERA ÖZELLİKLERİ İNTERNETE DÜŞTÜ

Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe, Twitter'dan Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus'ın kamera özelliklerini paylaştı. Kaynağın iddiasına göre Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus'ın kamera özellikleri şöyle olacak:

Ana kamera: 50 MP (1/1.57", F1.8)

Telefoto kamera: 10 MP, 3x yakınlaştırma (1/3.94", F2.4)

Ultra geniş açılı kamera: 12 MP (1/2.55", F2.2)

Ön kamera: 10 MP (1/3.24", F2.2)

GALAXY S22 ULTRA'NIN KAMERALARI NASIL OLACAK?

S Pen kalem desteği ile geleceği iddia edilen Samsung Galaxy S22 Ultra'nın ise şöyle bir kamera kurulumu ile geleceği öne sürülüyor:

Ana kamera: 108 MP

Telefoto kamera: 10 MP, 10x yakınlaştırma + 10 MP, 3x yakınlaştırma

Ultra geniş açılı kamera: 12 MP

Önceki sızıntılara göre, Galaxy S22 Ultra 6.8 inç ekrana, Galaxy S22 Plus modeli 6.55 inç ekrana ve standart model Galaxy S22 ise 6.06 inç ekrana sahip olacak. Galaxy S22 Ultra ise, selefinden farklı olarak S Pen kalemi için özel bir yuva ile desteklenecek. Galaxy S22 serisinin 8 Şubat'ta tanıtılması bekleniyor.



