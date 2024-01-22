'2024'te kilo vermek için daha az yemek yerine daha fazla yemeniz gereken 3 yiyecek' Zayıflamak isteyenler için paylaştı

Kilo verme kararı veren pek çok kişi ilk olarak ne yemesi ve ne kadar yemesi gerektiği konusunda kararsızlık yaşıyor. Aç kalmanın sağlıklı bir şekilde kilo vermek için doğru bir yöntem olmadığı herkes tarafından artık biliniyor. Ancak ABD'de bir diyetisyen, daha az yemeye çalışmak yerine bazı yiyeceklerin daha fazla yenmesi gerektiğini söyleyerek ezber bozuyor. Lauren Hubert, yeni yılda kendinizi mahrum bırakmak yerine kilo vermek için daha fazla yemeniz gereken üç yiyeceği sosyal medya hesabından açıkladı.