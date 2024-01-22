'2024'te kilo vermek için daha az yemek yerine daha fazla yemeniz gereken 3 yiyecek' Zayıflamak isteyenler için paylaştı

Kilo verme kararı veren pek çok kişi ilk olarak ne yemesi ve ne kadar yemesi gerektiği konusunda kararsızlık yaşıyor. Aç kalmanın sağlıklı bir şekilde kilo vermek için doğru bir yöntem olmadığı herkes tarafından artık biliniyor. Ancak ABD'de bir diyetisyen, daha az yemeye çalışmak yerine bazı yiyeceklerin daha fazla yenmesi gerektiğini söyleyerek ezber bozuyor. Lauren Hubert, yeni yılda kendinizi mahrum bırakmak yerine kilo vermek için daha fazla yemeniz gereken üç yiyeceği sosyal medya hesabından açıkladı.
Dailymail'de yer alan habere göre; Los Angeleslı 30 yaşındaki Lauren Hubert'in TikTok'ta 362.000'den fazla takipçisi var ve burada sürdürülebilir yağ kaybı için kalori açığında yüksek proteinli yemekler yemeyi savunuyor. Hubert, geçtiğimiz günlerde kilo vermek için diyetinize eklemeniz gerekenleri paylaştı.
Hubert videosuna şöyle başlıyor: "Daha az yemeye çalışmak yerine, eğer hedefiniz 2024'te kilo vermekse, daha fazla yemenizi istediğim üç yiyecek var."
Hubert, 'kilo vermek için yaktığınızdan daha azını yemeniz gerektiğini' kabul ediyor ancak kalori açığıyla yediğinizde tüm yiyeceklerin eşit olmadığını açıklıyor.
Hubert, 'Ne yemeniz gerektiğini bilmiyorsanız, daha az yemek yararlı değildir' diyor. İlk olarak diyetisyen 'özellikle kahvaltıda daha fazla protein yemeyi' tavsiye ediyor. Her öğünde en az 20 gram protein almanız gerektiğini söylüyor. 'Yumurta meraklısı değilseniz, yüksek proteinli yoğurdu yiyebilirsiniz' diyor.
Hubert, 'Gece yulaf yiyebilirsin. Ben kişisel olarak vegan protein tozunu benimkinde kullanmayı seviyorum. Her ne seversen. Yumurta olması şart değil' şeklinde konuşuyor.