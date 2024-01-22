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    4. '2024'te kilo vermek için daha az yemek yerine daha fazla yemeniz gereken 3 yiyecek' Zayıflamak isteyenler için paylaştı

    '2024'te kilo vermek için daha az yemek yerine daha fazla yemeniz gereken 3 yiyecek' Zayıflamak isteyenler için paylaştı

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    22.01.2024 15:39 | Son Güncelleme:
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    Kilo vermek pek çoklarının 2024 yılı için yeni yıl hedefleri arasında! Uzmanlar bunun için sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yapmaktan şaşmamak gerektiğini sık sık vurguluyor. Ancak kilo vermeye karar verip de ilk adımı atmak isteyenler çoğu zaman ne yiyeceklerine ve ne kadar yiyeceklerine karar veremiyor. ABD'li bir diyetisyen sosyal medya hesabından 'daha az yemeye çalışmak yerine, hedefi 2024'te kilo vermek olanların daha fazla yemesini istediği üç yiyeceği' paylaşarak ezber bozdu.

    Kilo verme kararı veren pek çok kişi ilk olarak ne yemesi ve ne kadar yemesi gerektiği konusunda kararsızlık yaşıyor. Aç kalmanın sağlıklı bir şekilde kilo vermek için doğru bir yöntem olmadığı herkes tarafından artık biliniyor. Ancak ABD'de bir diyetisyen, daha az yemeye çalışmak yerine bazı yiyeceklerin daha fazla yenmesi gerektiğini söyleyerek ezber bozuyor. Lauren Hubert, yeni yılda kendinizi mahrum bırakmak yerine kilo vermek için daha fazla yemeniz gereken üç yiyeceği sosyal medya hesabından açıkladı.

    'DAHA FAZLA YİYİN' DİYEREK PAYLAŞTI

    Dailymail'de yer alan habere göre; Los Angeleslı 30 yaşındaki Lauren Hubert'in TikTok'ta 362.000'den fazla takipçisi var ve burada sürdürülebilir yağ kaybı için kalori açığında yüksek proteinli yemekler yemeyi savunuyor. Hubert, geçtiğimiz günlerde kilo vermek için diyetinize eklemeniz gerekenleri paylaştı.

    Hubert videosuna şöyle başlıyor: "Daha az yemeye çalışmak yerine, eğer hedefiniz 2024'te kilo vermekse, daha fazla yemenizi istediğim üç yiyecek var."

    Hubert, 'kilo vermek için yaktığınızdan daha azını yemeniz gerektiğini' kabul ediyor ancak kalori açığıyla yediğinizde tüm yiyeceklerin eşit olmadığını açıklıyor.

    "NE YEMENİZ GEREKTİĞİNİ BİLMİYORSANIZ, DAHA AZ YEMEK YARARLI DEĞİLDİR"

    "NE YEMENİZ GEREKTİĞİNİ BİLMİYORSANIZ, DAHA AZ YEMEK YARARLI DEĞİLDİR"

    Hubert, 'Ne yemeniz gerektiğini bilmiyorsanız, daha az yemek yararlı değildir' diyor. İlk olarak diyetisyen 'özellikle kahvaltıda daha fazla protein yemeyi' tavsiye ediyor. Her öğünde en az 20 gram protein almanız gerektiğini söylüyor. 'Yumurta meraklısı değilseniz, yüksek proteinli yoğurdu yiyebilirsiniz' diyor.

    Hubert, 'Gece yulaf yiyebilirsin. Ben kişisel olarak vegan protein tozunu benimkinde kullanmayı seviyorum. Her ne seversen. Yumurta olması şart değil' şeklinde konuşuyor.

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