4 ayda yaşadığı değişimi paylaştı, yorum yağdı! 'Bunu nasıl yaptın?' Israrlara dayanamayıp sırrını anlattı 'Süper mutsuzken şimdi süper özgüvenliyim'

Miami'de yaşayan 27 yaşındaki bir anne, sadece dört ayda 11 kilo vermesine yardımcı olan rutinini açıkladı. 27 yaşındaki Giselle Tomey, sosyal medyada viral olan videosunda kendisinin inanılmaz öncesi-sonrası fotoğraflarını paylaştıktan sonra TikTok'ta diyet ve egzersizleri hakkında bilgi verdi. Sosyal medyada 'gissiiiiiiiiii' adıyla bilinen genç kadın, kilolu halinin süper sağlıksız ve mutsuz olduğunu söyledi.
Dailymail'de yer alan habere göre; 27 yaşındaki anne, kilo verme yolculuğuna başlamadan önce 'kocaman kolları' ve anne olmasının ardından oluşan büyük bir karnı olduğunu söyleyip bunun utanç verici hissettirdiğini hatırladığını anlattı.
Giselle sosyal medyada paylaştığı görüntülerde sonrasında kilo verdiği haliyle düz bir karnının olduğu ve 'süper özgüvenli' hissettiğini söylediği fotoğraflar yer aldı.
Giselle paylaşımına "Dört aylık sıkı çalışma meyvesini verdi" başlığını da attı. Giselle'nin paylaşımı çok sayıda görüntülenme ve pek çok destekleyici yorum aldı. Bazıları "Bu motivasyona ihtiyacım var. Harika görünüyorsun" derken bazıları ise "Lütfen egzersiz rutininizi ve diyet planınızı gösterin" diye yorum yaptı.
Giselle'in sırrını paylaşmasını isteyen kişiler "Lütfen antrenman rutinini paylaşır mısın? Bu bana ilham verdi" diyerek detayları istedi. Giselle sonraki videolarında kilo verme rutinini açıklayarak şu anda hayatında hiç olmadığı kadar sağlıklı olduğunu söyledi.
Kilo vermek için yaptığı en yararlı şeyin kalori açığı ile beslenmek olduğunu açıkladı. Günde 1.200 kalorilik bir sınırla başladı, ancak şimdi 'daha hoşgörülü' ve bazen 1.300 kaloriye kadar çıkıyor.