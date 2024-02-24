6 farklı anket sonuçları paylaşıldı: İstanbul'da seçimi bir aday kıl payı farkla kazanıyor: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

Türkiye 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler için nefesini tuttu. Partilerin birçok ildeki adayları belli olurken İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde seçimi kimin kazanacağı sorusu gündemi meşgul ediyor. Seçimlere 36 gün kala özellikle İstanbul'da ipi kimin göğüsleyeceği en merak edilen konular arasında.

En son 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti'nin uzun yıllardır elinde tuttuğu İBB, tekrarlanan seçimin ardından CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na geçmişti. 5 yılında arından İstanbul için bu seçimlerde en güçlü adaylar yine Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ile halihazırda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu gösteriliyor.

