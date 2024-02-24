6 farklı anket sonuçları paylaşıldı: İstanbul'da seçimi bir aday kıl payı farkla kazanıyor: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

Türkiye 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler için nefesini tuttu. Partilerin birçok ildeki adayları belli olurken İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde seçimi kimin kazanacağı sorusu gündemi meşgul ediyor. Seçimlere 36 gün kala özellikle İstanbul'da ipi kimin göğüsleyeceği en merak edilen konular arasında.
En son 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti'nin uzun yıllardır elinde tuttuğu İBB, tekrarlanan seçimin ardından CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na geçmişti. 5 yılında arından İstanbul için bu seçimlerde en güçlü adaylar yine Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ile halihazırda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu gösteriliyor.
Seçime neredeyse bir ay kala anket şirketleri de sonuçlarını yayınlamaya başladı. Sonuçlardan ortaya çıkan tabloda seçim, Kurum ile İmamoğlu arasında geçecek... İşte hiçbir adayın garantisinin olmadığı İstanbul'da anket sonuçları!
Murat Kurum yüzde 40,3
Ekrem İmamoğlu yüzde 39,77
İYİ Parti adayı yüzde 3,2
Dem Parti yüzde 4,3
Yeniden Refah Partiszi adayı yüzde 3,1
Kararsızlar yüzde 2,8
Oy kullanmayacağım yüzde 6,6
Murat Kurum yüzde 41.3
Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9
DEM Parti yüzde 4.8
İYİ Parti adayı yüzde 4
Yeniden Refah Partisi adayı yüzde 2.5
Ekrem İmamoğlu yüzde 39,1
Murat Kurum yüzde 37,7
Buğra Kavuncu yüzde
Mehmet Altınöz yüzde 3
Ekrem İmamoğlu yüzde 41,6
Murat Kurum yüzde 38,8
Buğra Kavuncu yüzde 2,9