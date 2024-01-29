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  4. 'Ablası bizi yanlış yönlendirdi, Müge Anlı'ya daha önce çıkacaktık' Kurye ve baldız cinayetinde tüyleri diken diken eden detay! 'Çocukluk arkadaşımı da öldürmek istedim ama...'

'Ablası bizi yanlış yönlendirdi, Müge Anlı'ya daha önce çıkacaktık' Kurye ve baldız cinayetinde tüyleri diken diken eden detay! 'Çocukluk arkadaşımı da öldürmek istedim ama...'

29.01.2024 15:06 | Son Güncelleme:
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Antalya'daki kurye ve baldız cinayetiyle ilgili tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı. Müge Anlı'nın programına da çıkan ve arkadaşı Ali Diken ve baldızı Zeynep Ece Aksay'ı öldürüp gömen cani cinayetin tüm ayrıntılarını anlattı. Zeynel Boyacı, baldızıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü çocukluk arkadaşını da öldürmek istediğini ama nedense bundan vazgeçtiğini söyledi. Aksay ailesi ise Boyacı'nın kızlarını öldürdükten sonra kendileriyle sofraya oturduğunu ve yemeklerini yediğini anlattı.

Antalya’da motokurye olarak çalışan Ali Diken’den 20 Aralık’tan beri haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Aile ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Programa katılanlar arasında bulunan garson Zeynel Boyacı (33), kurye Ali Diken’i (32) öldürdüğünü itiraf etti. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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MÜGE ANLI'DAYDI... TÜYLER ÜRPERTEN İKİ CİNAYETTE YENİ AYRINTILAR

Ağır küfür ve hakaretler etmesi nedeniyle Diken’i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, polis ekiplerince gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Antalya’ya getirilen Boyacı, Diken’in cenazesinin olduğu yeri ekiplere gösterdi. Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi’ndeki boş arazide kadavra arama köpeği eşliğinde kepçe ile yapılan aramada, Ali Diken’in cansız bedenine ulaşıldı. Boyacı’nın bir kişinin daha cesedinin olduğunu söylemesi üzerine aynı yere yakın noktada toprak altında bir cesede daha ulaşıldı. Battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay’a ait olduğunu belirtti. Cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadede Ali Diken’i eşine karşı ağır sözler kullanarak hakaret ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

ARKADAŞINI DA BOĞARAK ÖLDÜRMEK İSTEDİ

ARKADAŞINI DA BOĞARAK ÖLDÜRMEK İSTEDİ

Ali Diken ile buluştuktan sonra "Kız arkadaşlarla buluşacağız" diyerek çocukluğunun geçtiği Aksu’daki boş araziye götürdüğünü belirten Zeynel Boyacı ifadesinde, "Diken’i burada darbettikten sonra yanımda bulunan iple boğarak öldürdüm. Ardından da araziye gömdüm. Daha önce de baldızımı da darbederek evde öldürüp aynı yere gömmüştüm. Baldızımı da kıskandığım için evimde öldürdüm. Baldızımı öldürdüğüm için pişmanım. Baldızımı otomobille o araziye taşımıştım. Gömme işlemlerini tek başına yaptım. Çocukluk arkadaşım M.Ç.’yi de baldızım ile ilişkisi olduğunu düşünerek öldürmek istedim. Onu da ’Kayınpederimin arazisini iple ölçmeye gideceğiz’ diye cesetleri gömdüğüm araziye götürdüm ama nedense öldürmekten vazgeçtim” dedi.

CEP TELEFONLARINI SATARAK, MAAŞINI ÇEKTİ

CEP TELEFONLARINI SATARAK, MAAŞINI ÇEKTİ

Şüphelinin Ali Diken’i öldürdükten bir gün sonra da Diken’e ait telefonları satarak maaşını bankamatikten çektiği tespit edildi. Poliste 16 suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen şüphelinin ardından Gürcistan ya da Suriye’ye kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Diğer taraftan şüphelinin evde darp ederek öldürdüğü baldızı Zeynep Ece Aksay’ı, kiralık otomobille araziye götürüp gömdüğü tespit edildi. Şüphelinin eşinin battaniye nereye gittiği sorusuna, “Kirlenmişti ben de çöpe attım” dediği öğrenildi. Zeynep Ece Aksay’ın kaybolduktan sonra doktor randevularına gitmemesinin ise polisin dikkatini çektiği ifade edildi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI, EŞİ EV HAPSİ İLE SERBEST

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI, EŞİ EV HAPSİ İLE SERBEST

İfade işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından Zeynel Boyacı, eşi İ.B. ve bir diğer şüpheli M.Ç., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi. Zanlı Zeynel Boyacı, ’kasten adam öldürme’den tutuklanırken, eşi İ.B. konut alanını ihlal etmemek kaydıyla serbest, M.Ç. ise her gün imza vermesi şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kurye Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert baldız
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