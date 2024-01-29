'Ablası bizi yanlış yönlendirdi, Müge Anlı'ya daha önce çıkacaktık' Kurye ve baldız cinayetinde tüyleri diken diken eden detay! 'Çocukluk arkadaşımı da öldürmek istedim ama...'

ARKADAŞINI DA BOĞARAK ÖLDÜRMEK İSTEDİ

Ali Diken ile buluştuktan sonra "Kız arkadaşlarla buluşacağız" diyerek çocukluğunun geçtiği Aksu’daki boş araziye götürdüğünü belirten Zeynel Boyacı ifadesinde, "Diken’i burada darbettikten sonra yanımda bulunan iple boğarak öldürdüm. Ardından da araziye gömdüm. Daha önce de baldızımı da darbederek evde öldürüp aynı yere gömmüştüm. Baldızımı da kıskandığım için evimde öldürdüm. Baldızımı öldürdüğüm için pişmanım. Baldızımı otomobille o araziye taşımıştım. Gömme işlemlerini tek başına yaptım. Çocukluk arkadaşım M.Ç.’yi de baldızım ile ilişkisi olduğunu düşünerek öldürmek istedim. Onu da ’Kayınpederimin arazisini iple ölçmeye gideceğiz’ diye cesetleri gömdüğüm araziye götürdüm ama nedense öldürmekten vazgeçtim” dedi.