Acil servisler dolup taşıyor! Pandemiden sonra en yoğun dönemi... 'Maske' uyarısı

Özellikle influenza virüsünün yaygın görüldüğünü dile getiren Tekin, “İnfluenza virüsünün belirtileri; ateş, halsizlik, vücutta ağrı, boğazda yanma hissi gibi semptomlar çok ön plana çıkmaktadır. Böylelikle hastalar acil servislere de başvurabilmektedir. Özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik akciğer hastalığı olan, diyabet hastalığı gibi altta yatan hastalığı olanlar bu dönemi daha ağır geçirebiliyor. Bu noktada korunma tedbirleri çok önemlidir. Özellikle okul çağındaki çocukların bu tür semptomları varsa, velilerden isteğimiz çocuklarını birkaç gün okula göndermemektir. Evde çocukların izole edilmesi bu konuda çok önemlidir. Bunun yanında yaşlı kesime özellikle mevsimsel geçiş döneminde influenza aşılarını öneriyoruz. Maalesef bu sene grip aşısına ilgi olmadı." dedi.