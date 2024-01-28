Adı BARKAN! 2023 sonunda envantere girdi, kar çamur demeden 1000 kilometreyi devirdi... 5 saatten uzun görev yapabiliyor: "Kullanıcının güvenini kazandı"

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle karşılanması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda çalışmalar çok yönlü sürüyor. Bu çalışmalarda insansız sistemlerin envantere kazandırılması çalışmaları önemli bir yer tutuyor. Uzun süredir kullanılan insansız hava araçlarının çeşitliliği artarken son dönemde bunlara insansız kara ve deniz araçları eklenmeye başladı.

İnsansız kara araçlarında farklı sınıflarda yerli ve milli çözümler göreve hazır hale getirilirken, ortaya çıkan platformlar Kara Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına sunuluyor.

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

