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  4. Adı BARKAN! 2023 sonunda envantere girdi, kar çamur demeden 1000 kilometreyi devirdi... 5 saatten uzun görev yapabiliyor: "Kullanıcının güvenini kazandı"

Adı BARKAN! 2023 sonunda envantere girdi, kar çamur demeden 1000 kilometreyi devirdi... 5 saatten uzun görev yapabiliyor: "Kullanıcının güvenini kazandı"

28.01.2024 11:54 | Son Güncelleme:
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Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız kara aracı BARKAN, kar ve çamurlu sahalarda, zorlu coğrafyalarda 1000 kilometreyi geride bıraktı. BARKAN, modüler yapısı ve yük opsiyonlarıyla dikkat çekiyor. Farklı görevleri ileri otonom özellikleriyle yerine getirebilen "orta sınıf 1. seviye insansız kara aracı" saatte 13 kilometreden fazla hıza ulaşıp, 5 saatten uzun görev yapabiliyor. HAVELSAN Ürün Geliştirme Direktörü Veysel Ataoğlu'na göre BARKAN, sahada kullanıcının güvenini kazandı.

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle karşılanması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda çalışmalar çok yönlü sürüyor. Bu çalışmalarda insansız sistemlerin envantere kazandırılması çalışmaları önemli bir yer tutuyor. Uzun süredir kullanılan insansız hava araçlarının çeşitliliği artarken son dönemde bunlara insansız kara ve deniz araçları eklenmeye başladı.

İnsansız kara araçlarında farklı sınıflarda yerli ve milli çözümler göreve hazır hale getirilirken, ortaya çıkan platformlar Kara Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına sunuluyor.

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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BARKAN 1000 KİLOMETREYİ DEVİRDİ

Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan araçlardan biri de "orta sınıf 1. seviye insansız kara aracı" BARKAN. HAVELSAN tarafından yürütülen "dijital birlik" konseptinin karadaki unsurlarından biri olan BARKAN, ilk versiyon aracın kullanıcı isteklerine uygun olarak geliştirilmesiyle ortaya çıktı.

Saha testlerinin ardından 2023 sonunda envantere giren BARKAN, kar ve çamurla kaplı, zorlu coğrafi koşullarda bugüne kadar 1000 kilometreden fazla mesafe katetti.

BARKAN, sahip olduğu özelliklerle güvenlik güçlerine karşı asimetrik tehditleri ortadan kaldırmanın yanı sıra zorlu arazi ve sert hava koşullarının üstesinden gelebiliyor. Yüksek riskli askeri görevlerde muharebe etkinliğini artıran BARKAN, çeviklik gerektiren birçok senaryoda ileri güvenlik sağlamak üzere tasarlandı.

Modüler yapısı ve son teknoloji faydalı yük opsiyonları ile BARKAN, farklı tip silahlarla taarruz, ekipman taşıma, yaralı intikali, bomba imha, keşif ve gözetleme, savaş hasar keşfi gibi birbirinden farklı görevleri ileri otonom özellikleriyle yerine getirebiliyor. BARKAN, sürü altyapısıyla diğer otonom araçlarla ortak harekat gerçekleştirebiliyor.

BARKAN, saatte 13 kilometreden fazla hıza ulaşıp, 5 saatten uzun görev yapabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
HAVELSAN barkan savunma sanayi
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