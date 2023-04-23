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Ağzınıza bile sürmeyin! Bu içecek milyonlarca kişinin erken ölüm riskini artırıyor

23.04.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yediğimiz ve içtiğimiz gıdalar sağlığımız için oldukça zararlı etkiler yaratabiliyor. Uzmanlar neredeyse her mutfakta bulunan bir içecek türüne karşı yaptıkları araştırmalar sonucunda bu içeceklerin milyonlarca kişinin erken ölüm riskini arttırdığını tespit etti. Sıklıkla içilen bu içecekler hakkında acil uyarı verdiler.

Yiyeceklerin yanına uygun bir içecek arandığında birçok kişinin ilk tercihi asitli içecekler oluyor. Hemen hemen her evde bulunan asitli içecekler sıklıkla tüketiliyor. Ancak yapılan bir araştırmaya göre, gazlı içecekleri içme milyonlarca kişi için erken ölüm riskini artırıyor olabilir. Harvard Üniversitesi araştırmacıları, tip 2 diyabetli yetişkinlerin günde bir kutudan fazla içtikleri takdirde kalp hastalığından ölme olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu.

KALP HASTALIĞINA VE FELCE YOL AÇABİLİR

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Araştırmacılar, sağlığı bozan gazlı içecekleri sıcak içeceklerle değiştirmenin yıllarınızı uzatabileceğini söylüyor. Dr. Le Ma, "Genel olarak, bu sonuçlar diyabetli yetişkinler arasında genel sağlığın korunmasında içecek seçimlerinin önemini vurgulayan ek kanıtlar sağlıyor" dedi. Kandaki şekerleri parçalayan insülin adı verilen vücuttaki bir kimyasalla ilgili sorunlardan kaynaklanır. Durum, kan şekeri seviyelerinin çok yükselmesine neden olur ve zamanla kalp hastalığına ve felce yol açabilir.

ÇAY VE KAHVE KALP HASTALIĞI RİSKİNİ DÜŞÜREBİLİR

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Önceki çalışmalar, günde yaklaşık iki veya üç fincan çay veya kahve içmeyi, şişmeyi azaltarak daha düşük kalp hastalığı riski ile ilişkilendirmiştir. BMJ'de yayınlanan son araştırma farklı içecekler içmenin hastaların yaşam sürelerini nasıl etkilediğini inceledi.

GAZLI İÇECEK İÇENLERİN ÖLME RİSKİ DAHA FAZLA

Araştırmacılar, bu durumdaki 15.000'den fazla ABD'li yetişkinin ne kadar düzenli olarak çay, kahve, şekerli gazlı içecekler, şekersiz gazoz, meyve suyu, süt ve su içtiğini izledi. Ortalama 18 buçuk yıl sonra, yaklaşık 3.447 kalp hastalığı geliştirdi ve toplamda 7.638 kişi öldü. Günde birden fazla gazlı içecek içen hastaların ölme olasılığı, ayda birden az içenlere göre beşte bir daha fazlaydı. Aksine, daha fazla kahve, çay, sade su veya az yağlı süt içen hastaların erken ölme olasılığı daha düşüktü.

GAZLI İÇECEKLERİ KAHVEYLE DEĞİŞTİRMEK ÖLÜM RİSKİNİ AZALTTI

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Günde altı fincana kadar içmek, ölüm riskini kahve severler için dörtte birden fazla ve çay içenler için beşte bir oranında azalttı. Diyabet teşhisi konulduktan sonra içtikleri kahve miktarını artıranların erken ölüm riski, yapmayanlara göre yüzde 18 daha düşüktü. Gazlı içecekleri kahve ile değiştirmek ölüm riskini yüzde 18 ve çay için yüzde 16 oranında azalttı.

ASİTLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURMAK İÇİN 5 NEDEN!

KEMİK ERİMESİNE NEDEN OLUR

KEMİK ERİMESİNE NEDEN OLUR
Asitli içeceklerin tüketimini kemik kütlesini azaltıp kırılmalara neden olur. Asitli içecekler, fosforik asit ve kafeinden zengindir. Özellikle kadınlarda menopoz döneminde kemiklerden kalsiyumun çekilmesine neden olarak kemiklerde güçsüzlüğe neden olur ve kırılganlığı arttırır. Bunun sonucunda kemik erimesi kaçınılmaz bir hal alır.

DİŞTE MİNERAL KAYBINI ARTTIR

DİŞTE MİNERAL KAYBINI ARTTIR
Diyetisyen Rıdvan Arslan verdiği bilgilerde, asitli içecekleri diş minesini aşındırdığını belirtti. Günde 1 bardak asitli içecek tüketimi diş çürüklerine zemin hazırlar ve diş sağlığına zarar verir.

MİDEYE ZARAR VERİR

MİDEYE ZARAR VERİR
Asitli içecekler midedeki hidroklorik asidin yapısını bozar. Reflü ve gastrik semptomlarının sıklığını arttırır. Midede ağrı, gaz ve şişkinlik gibi birçok probleme neden olur.

ŞEKER HASTALIĞINA ZEMİN HAZIRLIYOR

ŞEKER HASTALIĞINA ZEMİN HAZIRLIYOR
Asitli içeceklerde bol miktarda früktoz şekeri bulunmaktadır. Asitli içecekler tüketildiği zaman ani kan şekerinde yükseliş gösterir ve kan şekerinde dalgalanmalar gözlemlenir. Günde 1 bardak tüketimi bireylerin şeker hastalığına olan yatkınlığını arttır.

BÖBREK TAŞININ OLUŞMA RİSKİNİ ARTTIRIR

BÖBREK TAŞININ OLUŞMA RİSKİNİ ARTTIRIR
Asitli içecekler fosforik asitten zengindir. Sık tüketimi böbrek taşı riskini arttırır. Ayrıca böbrek hastalıklarına yakalanma riski arttırır.
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