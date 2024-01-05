AK Parti’de adaylar ‘kesinleşti’ iddiası! İşte İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Gaziantep, Sakarya ve Trabzon adaylarının isimleri…

AK PARTİ’DE İSTANBUL İÇİN TEMAYÜL YOKLAMASI YAPILDI

AK Parti kulislerinden edinilen bilgiye göre Erdoğan’ın pazar günü açıklayacağı isim Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Murat Kurum. Kurum’un adı anketler, parti içi yapılan toplantılar ve temayül yoklaması ile belirlendi. Kurum’un adının belirlendiği süreçte en önemli gelişme 18 Aralık tarihinde yaşandı. Bu tarihte İstanbul’daki ilçe belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, parti teşkilatlarında ilçelerden sorumlu yönetim kurulu üyeleri ve milletvekilleri olmak üzere 348 kişinin katıldığı bir temayül yoklaması yapıldı.