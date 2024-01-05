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  4. AK Parti’de adaylar ‘kesinleşti’ iddiası! İşte İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Gaziantep, Sakarya ve Trabzon adaylarının isimleri…

AK Parti’de adaylar ‘kesinleşti’ iddiası! İşte İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Gaziantep, Sakarya ve Trabzon adaylarının isimleri…

05.01.2024 15:01 | Son Güncelleme:
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AK Parti’nin en çok merak edilen İstanbul adayı ile ilgili önemli kulis bilgileri paylaştı. İddialara göre AK Parti’nin İstanbul’daki adayı netleşti. Yapılan temayül yoklamalarının ardından adayın Murat Kurum olması kararlaştırıldı. Öte yandan İsmail Saymaz AK Parti’nin Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Gaziantep, Sakarya ve Trabzon adaylarının da ismini sosyal medyadan paylaştı. İşte AK Parti kulislerinin konuştuğu adaylığı kesinleşen o isimler…

Yerel seçimler öncesi AK Parti’deki aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla sürerken kulislerde konuşulan isimler hakkındaki iddialar da netleşmeye başladı. AK Parti'nin merak konusu olan adayları ile ilgili gazeteci İsmail Saymaz önemli kulis bilgilerini paylaştı. Saymaz AK Parti’de adaylığı kesinleştiği öne sürülen isimleri paylaştı. Saymaz’ın iddiasına göre İstanbul’da ibre Murat Kurum’a dönerken Ankara’da ise Turgut Altınok’un aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamayla 7 Ocak'ta İstanbul, 15 Ocak'ta Ankara adayını açıklayacağını duyurmuştu. Erdoğan’ın sözleri üzerine aday isimleri ile ilgili kulis bilgileri de hız kazandı.

İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bazı iller için gösterilecek adayların isimlerine dair iddiasını duyurdu. Saymaz’ın iddiasına göre AK Parti’de adayları belli olan iller ve isimler şu şekilde:

AK Parti'de İstanbul ibresi eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a döndü.

AK PARTİ’DE İSTANBUL İÇİN TEMAYÜL YOKLAMASI YAPILDI

AK PARTİ’DE İSTANBUL İÇİN TEMAYÜL YOKLAMASI YAPILDI

AK Parti kulislerinden edinilen bilgiye göre Erdoğan’ın pazar günü açıklayacağı isim Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Murat Kurum. Kurum’un adı anketler, parti içi yapılan toplantılar ve temayül yoklaması ile belirlendi. Kurum’un adının belirlendiği süreçte en önemli gelişme 18 Aralık tarihinde yaşandı. Bu tarihte İstanbul’daki ilçe belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, parti teşkilatlarında ilçelerden sorumlu yönetim kurulu üyeleri ve milletvekilleri olmak üzere 348 kişinin katıldığı bir temayül yoklaması yapıldı.

ANKARA: TURGUT ALTINOK

ANKARA: TURGUT ALTINOK
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Murat Kurum haberler aday ak parti
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