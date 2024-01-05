AK Parti’de adaylar ‘kesinleşti’ iddiası! İşte İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Gaziantep, Sakarya ve Trabzon adaylarının isimleri…

Yerel seçimler öncesi AK Parti’deki aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla sürerken kulislerde konuşulan isimler hakkındaki iddialar da netleşmeye başladı. AK Parti'nin merak konusu olan adayları ile ilgili gazeteci İsmail Saymaz önemli kulis bilgilerini paylaştı. Saymaz AK Parti’de adaylığı kesinleştiği öne sürülen isimleri paylaştı. Saymaz’ın iddiasına göre İstanbul’da ibre Murat Kurum’a dönerken Ankara’da ise Turgut Altınok’un aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamayla 7 Ocak'ta İstanbul, 15 Ocak'ta Ankara adayını açıklayacağını duyurmuştu. Erdoğan’ın sözleri üzerine aday isimleri ile ilgili kulis bilgileri de hız kazandı.
İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bazı iller için gösterilecek adayların isimlerine dair iddiasını duyurdu. Saymaz’ın iddiasına göre AK Parti’de adayları belli olan iller ve isimler şu şekilde:
AK Parti'de İstanbul ibresi eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a döndü.
AK Parti kulislerinden edinilen bilgiye göre Erdoğan’ın pazar günü açıklayacağı isim Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Murat Kurum. Kurum’un adı anketler, parti içi yapılan toplantılar ve temayül yoklaması ile belirlendi. Kurum’un adının belirlendiği süreçte en önemli gelişme 18 Aralık tarihinde yaşandı. Bu tarihte İstanbul’daki ilçe belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, parti teşkilatlarında ilçelerden sorumlu yönetim kurulu üyeleri ve milletvekilleri olmak üzere 348 kişinin katıldığı bir temayül yoklaması yapıldı.