AK Parti'nin masasındaki son İstanbul anketi! Nefes kesen yarış: '8-10 puan öndeyiz diyorlardı' diyerek duyurdu

"KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ"

Seçimde bir tarafta 5 yıldır sözlerini tutmayan, vaatlerini gerçekleştirmeyen, diğer tarafta ise 81 ilde en zor gününde milletin yanında olmuş, 5 yılda İstanbul'a 350 milyar lira yatırım yapmış bir iradenin oylanacağını söyleyen Kurum, ''O yüzden bu, köprüden önce son çıkış.'' diye konuştu. Kurum, mevcut CHP'li yönetimin 115 bin konutun dönüştürüleceğini vadettiğini ancak 5 bin 489 konutu dönüştürdüğünü belirterek göreve geldiklerinde vatandaşlarla el ele verip hızlı şekilde yerinde ve gönüllü dönüşümü sağlayacaklarını kaydetti.