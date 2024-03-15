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  4. AK Parti'nin masasındaki son İstanbul anketi! Nefes kesen yarış: '8-10 puan öndeyiz diyorlardı' diyerek duyurdu

AK Parti'nin masasındaki son İstanbul anketi! Nefes kesen yarış: '8-10 puan öndeyiz diyorlardı' diyerek duyurdu

15.03.2024 06:56
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31 Mart yerel seçimleri için artık neredeyse son düzlüğe girildi. İstanbul'da anketlere göre kafa kafaya giden yarışta daha da kızıştı. Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum mu kazanacak, yoksa CHP adayı Ekrem İmamoğlu mu? AK Parti megakent için masasındaki son anketi açıkladı. Aradaki fark seçim gecesi İstanbul'daki yarışın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, TGRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Sahada gördükleri heyecanın her geçen gün arttığını belirten Kurum, vatandaşların liyakatsiz yönetimin elinden bir an önce kurtulup İstanbul'un yeniden hizmetle, eserle kavuşmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

ANKETLERDE SON DURUM NE?

Kurum, her seçimde sahada olduklarını belirterek "Anketlerde 8-10 puan önde olduklarını söylemişlerdi. Bu aralar algı oluşturmak amacıyla yine o tür anketleri piyasaya sürmeye çalışıyorlar. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, 31 Mart akşamı biz kazanacağız. Tüm İstanbullu hemşehrilerimizle Saraçhane'ye yürüyeceğiz.

KARARSIZ SEÇMEN VURGUSU

KARARSIZ SEÇMEN VURGUSU

Anketlerde de 1,5-2 puan öndeyiz. Hatta bazı araştırmacıların bunun daha da artacağı, kararsız seçmenin sandıkta tercihini hizmetten yana kullanacağına dair görüşleri var." ifadelerini kullandı. Kente olan ilgisizliğin İstanbulluları yıldırdığını söyleyen Kurum, İstanbulluların sorunları çözme iradesini ortaya koyacak bir yönetimi beklediğini kaydetti.

"KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ"

"KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ"

Seçimde bir tarafta 5 yıldır sözlerini tutmayan, vaatlerini gerçekleştirmeyen, diğer tarafta ise 81 ilde en zor gününde milletin yanında olmuş, 5 yılda İstanbul'a 350 milyar lira yatırım yapmış bir iradenin oylanacağını söyleyen Kurum, ''O yüzden bu, köprüden önce son çıkış.'' diye konuştu. Kurum, mevcut CHP'li yönetimin 115 bin konutun dönüştürüleceğini vadettiğini ancak 5 bin 489 konutu dönüştürdüğünü belirterek göreve geldiklerinde vatandaşlarla el ele verip hızlı şekilde yerinde ve gönüllü dönüşümü sağlayacaklarını kaydetti.

DEPREM SONRASINDA YAŞANANLAR

DEPREM SONRASINDA YAŞANANLAR

''5 yılda 650 bin konut vaadinin gerçekleştirilemeyeceği'' söylemlerinin hatırlatılması üzerine Kurum, depremlerin ardından yürüttükleri çalışmaları detaylıca anlattı. Kurum; Elazığ, Malatya, Giresun ve İzmir depremlerinde 46 bin konutu yapıp vatandaşlara teslim ettiklerini, 81 ilde 365 bin sosyal konutun, İstanbul özelinde de 173 bin kentsel dönüşüm konutunun görülebileceğini söyledi.

"KONSERE 550 MİLYON LİRA HARCAMAYI BİLİYORLAR"

"KONSERE 550 MİLYON LİRA HARCAMAYI BİLİYORLAR"

Murat Kurum, ''İstenirse her şey yapılır, milletimiz bunu çok iyi biliyor. Bunlar, istedikleri şeylere kaynak bulmayı, reklam bütçesine deprem bütçesinin 2 katı harcamayı, 2 günlük konsere 550 milyon lira harcamayı çok iyi biliyorlar.'' dedi. İBB iştirakleri İSPARK ve BELTUR'un zarar ettiğini, İSKİ'nin elektrik parasını ödeyemez hale geldiğini söyleyen Kurum, ''Vaatlerini gerçekleştirmeyi bırakın, nisandan sonra belediyeyi çevirecek kaynakları yok. İBB'nin parasını kullanarak seçim kampanyası yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu seçim Murat Kurum anket
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