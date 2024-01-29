Akşener, hapsini isteyenlere sert çıktı! "Buradan ilan ediyorum" diyerek tepki gösterdi: Bunların tümü namert

"BİRBİRİMİZE BAZI EYLEMLER YAPTIK"

Açıklamalarının özellikle çarptırıldığını belirten Akşener, “Benim insanlara, kurumlara, gruplara ayna tutmak gibi bir vazifem var. Benim orada söylediğim şey; öncelik ile bizim gençlik dönemimizde keşke olmasaydı yani gençken keşke olmasaydı ama 80 öncesinde 70’li yıllarda solcular, ülkücüler şeklinde gençler karşı karşıya geldi. Birbirimize bazı eylemler yaptık ama bu o kadar açık netti ki; dolayısı ile mertçeydi ki aileler korkmazdık, dedim. Biz korkmazdık dedim. Neye göre dedim? Çünkü orada abidik gubidik yoktu. Eylem yanlış elbette ama aileler korkmazdı.