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  4. Akşener, hapsini isteyenlere sert çıktı! "Buradan ilan ediyorum" diyerek tepki gösterdi: Bunların tümü namert

Akşener, hapsini isteyenlere sert çıktı! "Buradan ilan ediyorum" diyerek tepki gösterdi: Bunların tümü namert

29.01.2024 16:41 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Geçmişte siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi" sözlerine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan tepki gelmişti. "Bu arkadaşların tümü namert" diyen Akşener, "Ben de buradan ilan ediyorum; keşke bu konuda bir soruşturma açılsa ve hepimiz işin nasıl olduğunu görsek." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas'ta yaptığı konuşması nedeni ile kendisinin yargılanmasını isteyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a tepki gösterdi. Akşener, “PKK’ya bir terör örgütüdür diyemeyenler, her seferinde Meclise gelip Abdullah Öcalan’a özgürlük deyip, kendi aralarında da alkışlayanlar elbette bunu çarptıracaklar ve sonuç itibarı ile Abdullah Öcalan’a özgürlük isteyenler, bebek katiline özgürlük isteyenler Meral Akşener’e hapis istiyorlar. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa” dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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'MERTÇEYDİ' SÖZLERİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti il binasında gazetecilerle bir araya geldi. Akşener, 18 Ocak'ta Sivas'ta yaptığı konuşmasında, "Geçmişte siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi" sözleri için kendisini eleştiren ve "Biraz hukuk etiği olan hakim ve savcıların bir an önce bu sözler üzerine soruşturma açıp bu insanı yargılaması gerektiğini düşünüyorduk" diyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a tepki gösterdi.

"BİRBİRİMİZE BAZI EYLEMLER YAPTIK"

"BİRBİRİMİZE BAZI EYLEMLER YAPTIK"

Açıklamalarının özellikle çarptırıldığını belirten Akşener, “Benim insanlara, kurumlara, gruplara ayna tutmak gibi bir vazifem var. Benim orada söylediğim şey; öncelik ile bizim gençlik dönemimizde keşke olmasaydı yani gençken keşke olmasaydı ama 80 öncesinde 70’li yıllarda solcular, ülkücüler şeklinde gençler karşı karşıya geldi. Birbirimize bazı eylemler yaptık ama bu o kadar açık netti ki; dolayısı ile mertçeydi ki aileler korkmazdık, dedim. Biz korkmazdık dedim. Neye göre dedim? Çünkü orada abidik gubidik yoktu. Eylem yanlış elbette ama aileler korkmazdı.

Bugün Sinan Ateş’i katledenlerin bulunmaması, Sinan Ateş’in çocuğunun, kızının, Banu Çiçek’in annesinin de katledileceğinden bu derece korkuyor olmasının getirdiği başka bir iş var. Onu anlatmaya çalıştım. Ama bu PKK’ya bir terör örgütüdür diyemeyenler, her seferinde Meclise gelip Abdullah Öcal’a özgürlük deyip, kendi aralarında da alkışlayanlar elbette bunu çarptıracaklar ve sonuç itibarı ile Abdullah Öcalan’a özgürlük isteyenler, bebek katiline özgürlük isteyenler Meral Akşener’e hapis istiyorlar. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa” diye konuştu.

‘BU ARKADAŞLARIN TÜMÜ NAMERT’

‘BU ARKADAŞLARIN TÜMÜ NAMERT’

“Ben de buradan ilan ediyorum; keşke bu konuda bir soruşturma açılsa ve hepimiz işin nasıl olduğunu görsek" diyen Akşener, şöyle devam etti: "Ama bu arkadaşların tümü namert. Bu bir hakaret olarak kabul edilirse hemen versinler mahkemeye. Buradan yürünebilir, akıl da vereyim. Bakın Naz bebeği katledenler namerttir.

Fethi Sekin’i katledenler namerttir. Eren Bülbül’ü katledenler namerttir. Yasin Börü’yü katledenler namerttir. Aynı zamanda Sinan Ateş’i katledenler de namerttir. Bunlar namerttir. Dolayısı ile bu kişilerin içlerindeki kötülüğü ortaya döküyor olmaları elbette milletimiz açısından iyi bir şeydir.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener DEM Parti
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