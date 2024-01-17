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Alper Gezeravcı'ya 'kanka'sından zor görev: Bunu o da beklemiyordu! Türkiye'nin ilk astronotunun sürprizine inanamadılar

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
17.01.2024 15:04 | Son Güncelleme:
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Bugünün geleceğini hiç düşünmüyorlardı ama hayalin bile ötesi gerçeğe dönüştü! Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesi uğurlamak üzere ABD'ye gitti. Gezeravcı'ya "kanka" diye hitap eden yeğeni Karan Gezeravcı'nın amcasının uzaydan ne getirmesini istediğini duyanlar da uzayın boşluğunda hayallere daldı. Sadece ailesini değil, tüm Türkiye'ye esin kaynağı olan Gezeravcı'nın sürprizini de mutluluğu gözlerinden okunan anne Gezeravcı anlattı.

Türkiye tarihi bir yolculuk için nefesini tuttu ve artık saatler kaldı. Bugünü yarına bağlayan gece saat 01.11'de Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzay yolculuğuna başlayacak. Fırlatma öncesi Gezeravcı'nın ailesi ABD'ye geldi. Gezeravcı'nın kendilerine de sürpriz yaptığını açıklayan aile, oğullarının bu görevi Cumhuriyet'in 100. yılında üstlenmesinden duydukları gururu belirtip Gezeravcı'nın uzaya yanında götüreceği yörük kültürüne ait nesneleri kendilerinin de bilmediğini söyledi. Gezeravcı'nın yeğeni ise 'kanka' dediği amcasından dönüşte getirmesi hayli zor bir şey istedi...

Türkiye'nin uzay yolculuğu başlıyor! Türkiye'nin uzay yolculuğu başlıyor!

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GEZERAVCI'YA EN ZOR GÖREV YEĞENİNDEN

Gezeravcı'nın ailesi fırlatma için geldikleri ABD'de AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Alper Gezeravcı'nın babası Ali Gezeravcı, Cumhuriyet'in 100. yılında oğullarının astronot olarak bu görevi üstlenmesinden dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Oğlunun uzaya gideceğini hiç düşünmediğini ifade eden Gezeravcı, "Öğrendiğimizde gözlerimizden mutluluk gözyaşları döküldü. Mersin Silifke'de yaşıyoruz. Akrabalarımız, sevdiklerimiz duyduklarında bizzat arayarak, ziyaretimize gelerek bizi onurlandırdılar. Bazı ilkokul öğrencileri de 'astronot amcamızı görmeye geldik' diyerek evimize geldiler. Alper, F-16 pilotu olduğu için kendisiyle hep gurur duydum ancak astronot olacağı için de çok mutluyum. Allah başarılarını daim etsin." diye konuştu.

Anne Sıdıka Gezeravcı da oğlunun çok heyecanlı, akıllı ve çalışkan bir çocuk olduğunu vurgulayarak, 5 yaşlarında pilot olmak istediğini söylediğini aktardı.

Kendisine sürekli "Anne ben büyüyünce pilot olacağım. Uçak süreceğim" dediğini anlatan anne Gezeravcı, "İlk başta inanmamıştım. Hayalimden geçmiyordu ama o bunu gerçekleştirdi. Biz onun astronot olacağını tüm Türkiye ile birlikte öğrendik. Bize de sürpriz yaptı. Çok iyi sır tutar. Başarıyla gidip gelmesi için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
uzay Astronot alper gezeravcı
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