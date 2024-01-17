Alper Gezeravcı'ya 'kanka'sından zor görev: Bunu o da beklemiyordu! Türkiye'nin ilk astronotunun sürprizine inanamadılar

Kendisine sürekli "Anne ben büyüyünce pilot olacağım. Uçak süreceğim" dediğini anlatan anne Gezeravcı, "İlk başta inanmamıştım. Hayalimden geçmiyordu ama o bunu gerçekleştirdi. Biz onun astronot olacağını tüm Türkiye ile birlikte öğrendik. Bize de sürpriz yaptı. Çok iyi sır tutar. Başarıyla gidip gelmesi için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.