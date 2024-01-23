Ankara yerel seçim anketi! Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu önde? Asal Araştırma aradaki o farkı paylaştı, işte son oy oranları

Yerel seçimlere 67 gün kala yeni anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde adaylar sahada çalışmaya da başladı. Kararsız seçmenler ise son dönemde adayların faaliyetlerine ve vaatlerine göre oylarını belirleyecek. İstanbul gibi yerel seçimlerde en çok merak edilen şehirler arasında yer alan Ankara'da da yarışın CHP adayı Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakı ve AK Parti adayı Turgut Altınok arasında geçmesi bekleniyor.

YAVAŞ MI ALTINOK MU ÖNDE?

Asal Araştırma şirketi 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlara "Bu pazar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi siyasi partiye oyunuzu verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Anket çalışmasına toplam 2 bin kişiyle görüşüldüğü belirtildi.

