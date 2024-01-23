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  4. Ankara yerel seçim anketi! Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu önde? Asal Araştırma aradaki o farkı paylaştı, işte son oy oranları

Ankara yerel seçim anketi! Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu önde? Asal Araştırma aradaki o farkı paylaştı, işte son oy oranları

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
23.01.2024 20:16 | Son Güncelleme:
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Ankara için yerel seçim anketi yayınlandı. Asal Araştırma tarafından yapılan son anket çalışmasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş ile AK Parti'nin adayı Turgut Altınok arasındaki puan farkı dikkat çekti. Peki 31 Mart seçimleri öncesinde Ankara'da Yavaş ile Altınok'un oy oranları ne? İşte yayınlanan son seçim anketinin sonuçları...

Yerel seçimlere 67 gün kala yeni anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde adaylar sahada çalışmaya da başladı. Kararsız seçmenler ise son dönemde adayların faaliyetlerine ve vaatlerine göre oylarını belirleyecek. İstanbul gibi yerel seçimlerde en çok merak edilen şehirler arasında yer alan Ankara'da da yarışın CHP adayı Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakı ve AK Parti adayı Turgut Altınok arasında geçmesi bekleniyor.

YAVAŞ MI ALTINOK MU ÖNDE?

Asal Araştırma şirketi 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlara "Bu pazar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi siyasi partiye oyunuzu verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Anket çalışmasına toplam 2 bin kişiyle görüşüldüğü belirtildi.

Keşfet

Asal Araştırma Ankara için yaptıkları saha araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
Araştırma şirketi ,"Mansur Yavaş, Turgut Altınok’tan 2.1 puan önde.. Her şeye rağmen Mansur Yavaş önde olsa da kafa kafaya bir seçime doğru gidiyoruz." açıklamasını yaptı. İşte ankete göre oy oranları...
Mansur Yavaş: %38,7
Turgut Altınok:%36,6
İYİ Parti Adayı:%4,1
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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Yerel seçim turgut altinok
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