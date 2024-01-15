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  4. Antalya'da korkunç cinayet! 17 bıçak darbesi ile öldürülen 3 çocuk annesinin cenazesi gözyaşları içinde alındı

Antalya'da korkunç cinayet! 17 bıçak darbesi ile öldürülen 3 çocuk annesinin cenazesi gözyaşları içinde alındı

15.01.2024 18:16 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Kepez ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından 17 bıçak darbesi ile öldürülen 3 çocuk annesi kadının cenazesi annesi ve yakınlarının gözyaşları arasında alındı. Kızını son bir kez cenaze arabasında görmek için arabaya doğru giden acılı anne, yakınları tarafından morgda gösterilmek üzere ikna edildi. Cinayetin ardından kendisine de zarar veren şüpheli kaçmaya çalışırken yaralı halde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'da korkunç bir olay yaşandı. Gece saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde bir cinayet işlendi. Alınan bilgiye göre, halı pazarlamacılığı yapan Yılmaz G. (37), dini nikahlı eşi, 3 çocuk annesi Burcu Gezersoy (26) ile gece tartışmaya başladı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz G., Gezersoy’u ekmek bıçağıyla 17 yerinden bıçakladı. Kavga sesleri üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri yerde kanlar içerisinde Burcu Gezersoy ile karşılaştı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI!

ŞÜPHELİ YAKALANDI!

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 çocuk annesi kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kendisine de zarar veren şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak hastaneye kaldırıldı.

Kızının öldürüldüğünü öğrenen ve Uşak’tan Antalya’ya gelen anne Zale Gezersoy ile diğer iki kızı cenazeyi almak için geldikleri Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına boğuldu.

CENAZEYİ ALMAK İÇİN GELDİLER, GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

CENAZEYİ ALMAK İÇİN GELDİLER, GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Gezersoy, “Giderken kızıma da yanımda gelmesini teklif ettim, kabul etmedi. Çocukları olduğu için kabul etmedi, gece saatlerinde öldürüyor. Bize haberi sonradan geldi, komşularım arayarak kızımın öldürüldüğünü söyledi” dedi.

KIZINI SON KEZ GÖRMEK İÇİN ARABAYA DOĞRU GİTTİ!

KIZINI SON KEZ GÖRMEK İÇİN ARABAYA DOĞRU GİTTİ!

Cenaze otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından anne Zale ve baba Ercan Gezersoy olmak üzere çok sayıda yakını tarafından teslim alındı. Kızını cenaze nakil arabasında görmek için arabaya doğru giden acılı anneyi yakınları morga göstereceklerini söyleyerek ikna etti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya cenaze
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