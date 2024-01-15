Antalya'da korkunç cinayet! 17 bıçak darbesi ile öldürülen 3 çocuk annesinin cenazesi gözyaşları içinde alındı

ŞÜPHELİ YAKALANDI!

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 çocuk annesi kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kendisine de zarar veren şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak hastaneye kaldırıldı.