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Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete Temmuz’da ek zam yapılacak mı? Ne zaman yapılacak?

25.03.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete zam gelecek mi? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu yıl yüzde 50 zam getirilerek 4 bin 253 TL'ye çıkan asgari ücret enflasyonun artış göstermesi sebebiyle hızla erimeye başladı. Gündem olan haberlerin ardından Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete Temmuz’da ek zam yapılacak mı? Ne zaman yapılacak? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Asgari ücrete zam gelecek mi? sorusunun yanıtı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuya ilişkin yaptığı açıklama vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakan Bilgin, asgari ücretin senede 2 kez artırılması tartışmalarına Bakan Bilgin yanıt verdi. Peki Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete Temmuz’da ek zam yapılacak mı? Ne zaman yapılacak? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yöneltilen bir soru üzerine yaptığı açıklamada asgari ücretin yasal olarak her sene Aralık ayında belirlendiğini belirterek, "Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, aralık ayında belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir" ifadelerini kullanmıştı.
Asgari ücrete bu yıl yapılan artışın yüzde 50'nin üzerinde olduğunu vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının çok önemli olduğunu belirtmişti.
"Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım." diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, açıklamasına şöyle devam etmişti:
"Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, aralıkta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi aralık ayıdır"
Öte yandan AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Ömer Çelik, "Uzun zamandır üzerinde çalışılan konu. Cumhur İttifakı olarak açıkladık zaten. Olgunlaştığı zaman açıklanacak" diyerek bir çalışmanın olduğunu söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Recep Tayyip Erdoğan Vedat Bilgin
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