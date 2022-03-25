Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete Temmuz’da ek zam yapılacak mı? Ne zaman yapılacak?

Asgari ücrete zam gelecek mi? sorusunun yanıtı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuya ilişkin yaptığı açıklama vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakan Bilgin, asgari ücretin senede 2 kez artırılması tartışmalarına Bakan Bilgin yanıt verdi. Peki Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete Temmuz’da ek zam yapılacak mı? Ne zaman yapılacak? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yöneltilen bir soru üzerine yaptığı açıklamada asgari ücretin yasal olarak her sene Aralık ayında belirlendiğini belirterek, "Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, aralık ayında belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir" ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücrete bu yıl yapılan artışın yüzde 50'nin üzerinde olduğunu vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının çok önemli olduğunu belirtmişti.

"Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım." diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, açıklamasına şöyle devam etmişti:

"Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, aralıkta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi aralık ayıdır"