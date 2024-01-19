Bir haftalık tatil diye geldi... Ömür boyu tatile dönüştü! Yakınlarını da yanına aldı

Kendisinin de bunlardan biri olduğunu belirten Ayhan Özdil, “Yaklaşık 20 yıl önce tatil yapmak için Milas Ören’e gelmiştim. Muhteşem tabiatı, denizi havası ve suyu ile beni mest eden bu beldede sürekli yaşamak benim önemli ideallerimden biri oldu. Daha sonra bir şekilde kendimi buraya attım ve kokoreççi dükkanı açıp işletmeye başladım." dedi.