Bir haftalık tatil diye geldi... Ömür boyu tatile dönüştü! Yakınlarını da yanına aldı

Yaklaşık 20 yıl önce tatil dolayısıyla ilk defa geldiği Milas Ören’e hayran kaldığını belirten Ayhan Özdil, ülkenin pek çok şehrinde insanların yaşamak için çalıştığını, Ancak Muğla sahillerinde pek çok kişinin çalışmak için yaşadığını söyledi.
Kendisinin de bunlardan biri olduğunu belirten Ayhan Özdil, “Yaklaşık 20 yıl önce tatil yapmak için Milas Ören’e gelmiştim. Muhteşem tabiatı, denizi havası ve suyu ile beni mest eden bu beldede sürekli yaşamak benim önemli ideallerimden biri oldu. Daha sonra bir şekilde kendimi buraya attım ve kokoreççi dükkanı açıp işletmeye başladım." dedi.
Özdil, "Şimdi benimle birlikte yakınlarım da Örenli oldu. Kimisi yaşamak için çalışır, bizler Ören’de yaşamaya bir neden bulmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Özdil, "Eskiden yılın sadece bir iki haftası tatil yapardık. Şimdi ömrümüz adeta tatil modunda geçiyor” diye konuştu. (İHA)