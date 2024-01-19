HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bir haftalık tatil diye geldi... Ömür boyu tatile dönüştü! Yakınlarını da yanına aldı

Bir haftalık tatil diye geldi... Ömür boyu tatile dönüştü! Yakınlarını da yanına aldı

19.01.2024 15:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her köşesi ayrı bir güzelliğe sahip olan Muğla'da yaşamak için herkesin bir bahanesi olmaya başladı. Nüfusu en fazla artan illerin başında gelen Muğla'ya bir gelen bir daha dönmek istemezken Milas Ören'de kokoreççilik yapan Ayhan Özdil, bunlardan bir tanesi oldu.

Yaklaşık 20 yıl önce tatil dolayısıyla ilk defa geldiği Milas Ören’e hayran kaldığını belirten Ayhan Özdil, ülkenin pek çok şehrinde insanların yaşamak için çalıştığını, Ancak Muğla sahillerinde pek çok kişinin çalışmak için yaşadığını söyledi. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

'ÖMÜR BOYU TATİL' YAPMAK İÇİN İKAMET DEĞİŞTİRDİ

Kendisinin de bunlardan biri olduğunu belirten Ayhan Özdil, “Yaklaşık 20 yıl önce tatil yapmak için Milas Ören’e gelmiştim. Muhteşem tabiatı, denizi havası ve suyu ile beni mest eden bu beldede sürekli yaşamak benim önemli ideallerimden biri oldu. Daha sonra bir şekilde kendimi buraya attım ve kokoreççi dükkanı açıp işletmeye başladım." dedi.

Özdil, "Şimdi benimle birlikte yakınlarım da Örenli oldu. Kimisi yaşamak için çalışır, bizler Ören’de yaşamaya bir neden bulmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÖMRÜMÜZ TATİL MODUNDA GEÇİYOR"

"ÖMRÜMÜZ TATİL MODUNDA GEÇİYOR"

Özdil, "Eskiden yılın sadece bir iki haftası tatil yapardık. Şimdi ömrümüz adeta tatil modunda geçiyor” diye konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kokoreç milas Muğla tatil ören
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'dan sonra sıra Avrupa'da mı?

Orta Doğu'dan sonra sıra Avrupa'da mı?

3600 ek gösterge torba yasada olacak mı?

3600 ek gösterge torba yasada olacak mı?

Sevgilisi tarafından Uzi ile vurulmuştu! Kahreden detayı annesi açıkladı

Sevgilisi tarafından Uzi ile vurulmuştu! Kahreden detayı annesi açıkladı

Sakarya'da dehşet evi! Eşini ve kızını öldüren polis annesini yaralayıp intihar etti

Sakarya'da dehşet evi! Eşini ve kızını öldüren polis annesini yaralayıp intihar etti

Emekli maaşlarında denge nasıl sağlanacak?

Emekli maaşlarında denge nasıl sağlanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin ardından Kur'an okudu! İşte o anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin ardından Kur'an okudu! İşte o anlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.