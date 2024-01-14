Bolu'daki deprem sonrası Naci Görür uyardı! 1999 detayına dikkat çekti: Kırılmadı, yeni depremler olabilir!

Bolu'daki deprem bu sabah meydana geldi. Saat 09.01'de meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 3.9; Kandilli Rasathanesi ise 4.1 olarak duyurdu. Merkez üssü Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Mesciçele köyü olan depremin derinliği ise 12.2 kilometre olarak açıklandı.
Bolu merkez ve çevre illerde hissedilen depremde herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmezken, Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir uyarı geldi.
Prof. Dr. Görür, açıklamasında, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) kuzey kolu üzerinde meydana geldiğini belirterek, bu kolun 1999 depremlerinde Kocaeli'nde kırıldığını ancak Bolu yöresinde tam olarak kırılıp ana kola ulaşamadığını söyledi.
Bu nedenle bu bölgede bu nitelikli depremlerin beklenebileceğini ifade etti.
Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Bolu-Mesciçele’de 4.1 deprem oldu. 1999 depremlerinde Kocaeli’nde kırılan KAF’ın kuzey kolu Bolu yöresinde tam olarak kırılıp ana kola ulaşamadı. Bu nedenle bu nitelikli depremler buralarda beklenebilir."