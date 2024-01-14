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  4. Bolu'daki deprem sonrası Naci Görür uyardı! 1999 detayına dikkat çekti: Kırılmadı, yeni depremler olabilir!

Bolu'daki deprem sonrası Naci Görür uyardı! 1999 detayına dikkat çekti: Kırılmadı, yeni depremler olabilir!

14.01.2024 13:14 | Son Güncelleme:
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Bolu'da bu sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Söz konusu depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) kuzey kolu üzerinde meydana geldiğini belirten Görür, 1999 depremini hatırlattı. "Kocaeli’nde kırılan KAF’ın kuzey kolu Bolu yöresinde tam olarak kırılıp ana kola ulaşamadı." diyen görür, bölgede yeni depremlerin olabileceği uyarısında bulundu.

Bolu'daki deprem bu sabah meydana geldi. Saat 09.01'de meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 3.9; Kandilli Rasathanesi ise 4.1 olarak duyurdu. Merkez üssü Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Mesciçele köyü olan depremin derinliği ise 12.2 kilometre olarak açıklandı.

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NACİ GÖRÜR UYARDI

NACİ GÖRÜR UYARDI

Bolu merkez ve çevre illerde hissedilen depremde herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmezken, Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir uyarı geldi.

Prof. Dr. Görür, açıklamasında, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) kuzey kolu üzerinde meydana geldiğini belirterek, bu kolun 1999 depremlerinde Kocaeli'nde kırıldığını ancak Bolu yöresinde tam olarak kırılıp ana kola ulaşamadığını söyledi.

Bu nedenle bu bölgede bu nitelikli depremlerin beklenebileceğini ifade etti.


Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"DEPREMLER BEKLENEBİLİR"

"DEPREMLER BEKLENEBİLİR"

"Bolu-Mesciçele’de 4.1 deprem oldu. 1999 depremlerinde Kocaeli’nde kırılan KAF’ın kuzey kolu Bolu yöresinde tam olarak kırılıp ana kola ulaşamadı. Bu nedenle bu nitelikli depremler buralarda beklenebilir."

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Anahtar Kelimeler:
deprem Bolu naci görür
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