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  4. Bu acının tarifi yok! Mezarların taşlarına asılanlar yürekleri dağladı

Bu acının tarifi yok! Mezarların taşlarına asılanlar yürekleri dağladı

15.02.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da hayatını kaybedenler toprağa veriliyor. Yıkımın yaşandığı kentlerden olan Malatya'da, Şehir Mezarlığında kepçeler tarafından kazılarak numaralanan mezarlara dualar eşliğinde defin yapılırken, mezar taşına asılanlar ise yürekleri dağlıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki depremde 10 gün geride kalırken, 384 kişinin hayatını kaybettiği Malatya'da defin işlemleri devam ediyor. Hastanede otopsi işlemi tamamlanan cenazeler, nakil araçları ile mezarlığa getirilip dini vecibeler yerine getirilerek defin yapılıyor. Her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası Malatya İl Müftülüğünün görevlendirdiği din görevlileri eşliğinde ve dualarla uğurlanıyor.

MEZAR TAŞLARINA NUMARA VERİLİYOR

İşlemlerin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığın önlenmesi için mezar taşlarına isim yerine numara veriliyor.

MEZAR TAŞLARINA ASILANLANLAR YÜREKLERİ YAKTI

Ayrıca, hayatını kaybedenlerin mezar taşlarına yakınları tarafından son giydikleri, bebek kıyafeti ve battaniyesi, gelin duvağı, asker üniforması, baş örtüsü, çocuk ayakkabısı, atkı ve bere gibi giysilerin asılması yürek dağladı.

TÜRKİYE'Yİ AĞLATAN O KARELER

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Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya mezar

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