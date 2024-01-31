'Bu hatayı yapmayın, kadınlar arasında dolaşan bir efsane' Fark etmesiyle hayatı değişti! Yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

Fit bir vücuda sahip olmak pek çok kişinin hayali olurken buna ulaşmak için bazı yanlış alışkanlıklardan vazgeçmek ve doğru hamleleri yapmak gerektiği herkes tarafından biliniyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanı sıra düzenli egzersiz yapmaya odaklanmanın da çok önemli olduğu uzmanlar tarafından sık sık vurgulanıyor. Ancak bu zorlu yolculukta kilo verip fit görünmek isteyen pek çok kişi hangi yöntemleri izlemesi gerektiğini bilemeyebiliyor. Instagram'da fitness tavsiyeleri paylaşan ve yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bırakan bir kadın, kadınlar arasında yaygın olarak dolaşan bir efsanenin doğru olmadığını söyleyerek "Bu hatayı yapmayın" dedi.