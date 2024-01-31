'Bu hatayı yapmayın, kadınlar arasında dolaşan bir efsane' Fark etmesiyle hayatı değişti! Yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

Fit bir vücuda sahip olmak pek çok kişinin hayali olurken buna ulaşmak için bazı yanlış alışkanlıklardan vazgeçmek ve doğru hamleleri yapmak gerektiği herkes tarafından biliniyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanı sıra düzenli egzersiz yapmaya odaklanmanın da çok önemli olduğu uzmanlar tarafından sık sık vurgulanıyor. Ancak bu zorlu yolculukta kilo verip fit görünmek isteyen pek çok kişi hangi yöntemleri izlemesi gerektiğini bilemeyebiliyor. Instagram'da fitness tavsiyeleri paylaşan ve yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bırakan bir kadın, kadınlar arasında yaygın olarak dolaşan bir efsanenin doğru olmadığını söyleyerek "Bu hatayı yapmayın" dedi.
DailyStar'da yer alan habere göre; 44 yaşındaki Shannon Collins, The Gym Nurse adıyla Instagram'da 152 bin takipçiye sahip ve sosyal medyada fitness tavsiyeleri paylaşıyor.
Fit vücuduyla dikkat çeken Collins, aslında eskiden hiç de öyle görünmüyordu. 2016 yılında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Collins, önceki görünümünün neredeyse tanınmayacak kadar farklı olduğunu ortaya koydu. Onu, o farklı halinden şimdiki haline dönüştüren yolculuğunda ise her şeyden önce hayatını değiştiren bir şeye odaklanmaya başladı.
Collins, son sekiz yılda ne kadar ilerleme kaydettiğini açıkladı ve aynı zamanda büyük bir itirafta bulundu; ağırlık kaldırmak, ilerlemesinin büyük bir bölümünü oluşturdu. Kilo vermeye çalışırken bile gücünü artırmaya odaklandı.
Belki de karnının bu kadar sıkı görünmesinin nedeni budur, çünkü böyle karın kasları çok fazla çaba harcamadan elde edilemez. Shannon, kadınlarda dolaşan yaygın bir "efsanenin", yağ yakmaya çalışırken ağırlık kaldırmamaları gerektiği yönünde olduğunu ve bunun doğru olmadığını söyledi.
Vücudu beslemek için doğru gıdaların yeterince yenildiğinden emin olmak kadar güce odaklanmanın da önemli olduğu vurgulandı.