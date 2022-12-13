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  4. Bugüne kadar çöpe attığınız için üzüleceksiniz! Çürük domatesin hiç bilinmeyen faydaları: Resmen hazine gibiymiş

Bugüne kadar çöpe attığınız için üzüleceksiniz! Çürük domatesin hiç bilinmeyen faydaları: Resmen hazine gibiymiş

13.12.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfağın demir başı olarak görülen domates neredeyse her yemeğin içerisinde kullanılıyor. Faydalarıyla ve lezzetiyle sıklıkla tercih edilen domates çok kısa süre içerisinde bozularak çürüyebiliyor. Çürüyen domatesleri çöpe atıyorsanız büyük hata yapıyorsunuz. Çürük domatesin faydaları birçok problemi götürüyor.

Çürümüş meyve ve sebzeler çöpe atılıyor. Ancak birçok meyve, sebzenin çöpe atılan kabuğunun faydalı olması gibi çürümüş domatesin de çok çeşitli faydaları bulunuyor. Günlük hayatta yaşanan birçok probleme karşı çözüm olan çürük domatesi kullanım alanlarını öğrenince bir daha asla çöpe atmayacaksınız.

ÇÜRÜK DOMATESİN FAYDALARI

SAÇLARI ONARIR VE PARLATIR

SAÇLARI ONARIR VE PARLATIR
Karar’ın haberine göre; çürük domateslerin hasarlı yerlerini çıkararak saçlarınızı çürük domatesle ovalayabilirsiniz. Bu sayede saçınızı koruyabilir ve saçınızın hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz. Saçlarınıza çürük domates sürmeden önce yıkayın ve kurutun. Ardından çürük domatesleri saçlarınız üzerinde eşit bir şekilde ezin, domateslerin içindeki besin maddelerinin saç köklerine nüfuz etmesini sağlamak için biraz el masajı yapın, 15 dakika sonra saçı suyla yıkayın ve ardından bir saç kremi kullanın. Domateslerdeki etkili besinler, saçların kurumasını önlemede iyi bir tedavi edici etkiye sahiptir ve aynı zamanda saçınızı parlak hale getirebilir.

BUZDOLABI KOKUSUNU GİDERİR

BUZDOLABI KOKUSUNU GİDERİR
Buzdolabı uzun süre kullanıldıktan sonra içinde tuhaf kokular olacaktır. Çürük domatesleri püre haline getiriyoruz, domateslerin suyuna bir bez batırıyoruz ve buzdolabını siliyoruz. Sadece lekeleri değil, buzdolabındaki kötü kokunun da yok olduğunu göreceksiniz. Hem buzdolabınız temizlenecek hem de kötü kokudan arınacak.

METAL EŞYALARI TEMİZLER VE PARLATIR

METAL EŞYALARI TEMİZLER VE PARLATIR
Çürük domateslerin içindeki asetik asit metal ile reaksiyona girer ve bıçak, çatal gibi metal kapları, tuvaletteki muslukları vb. temizlemek için kullanılabilir. Çürük domatesleri temizlenecek kapların üzerine sürün ve yaklaşık on dakika bekletin. Ardından kağıt havluyla silin, suyla durulayın ve temiz bir bezle kurulayın.

ÇİÇEKLERE GÜBRE OLUR

ÇİÇEKLERE GÜBRE OLUR
Domatesleri bıçakla küçük parçalar halinde kesin ve bir kaba koyun, içine biraz pirinç yıkama suyu dökün ve ıslatın, ardından plastik bir örtü ile örtün ve mayalanmaya bırakın. Birkaç gün içinde organik gübre olacak ve pirinç yıkama suyu içinde bulundurduğu yararlı bakteriler ile domatesler fermente edilecek. Çiçek gübresi almaktansa çiçekleri sulamak daha çürük domateslerden faydalanın. Kısa sürede çiçeklerinizin büyüdüğünü taze ve güzel göründüğünü fark edeceksiniz.
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