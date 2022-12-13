Bugüne kadar çöpe attığınız için üzüleceksiniz! Çürük domatesin hiç bilinmeyen faydaları: Resmen hazine gibiymiş

Çürümüş meyve ve sebzeler çöpe atılıyor. Ancak birçok meyve, sebzenin çöpe atılan kabuğunun faydalı olması gibi çürümüş domatesin de çok çeşitli faydaları bulunuyor. Günlük hayatta yaşanan birçok probleme karşı çözüm olan çürük domatesi kullanım alanlarını öğrenince bir daha asla çöpe atmayacaksınız.

ÇÜRÜK DOMATESİN FAYDALARI

SAÇLARI ONARIR VE PARLATIR Karar’ın haberine göre; çürük domateslerin hasarlı yerlerini çıkararak saçlarınızı çürük domatesle ovalayabilirsiniz. Bu sayede saçınızı koruyabilir ve saçınızın hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz. Saçlarınıza çürük domates sürmeden önce yıkayın ve kurutun. Ardından çürük domatesleri saçlarınız üzerinde eşit bir şekilde ezin, domateslerin içindeki besin maddelerinin saç köklerine nüfuz etmesini sağlamak için biraz el masajı yapın, 15 dakika sonra saçı suyla yıkayın ve ardından bir saç kremi kullanın. Domateslerdeki etkili besinler, saçların kurumasını önlemede iyi bir tedavi edici etkiye sahiptir ve aynı zamanda saçınızı parlak hale getirebilir.

BUZDOLABI KOKUSUNU GİDERİR Buzdolabı uzun süre kullanıldıktan sonra içinde tuhaf kokular olacaktır. Çürük domatesleri püre haline getiriyoruz, domateslerin suyuna bir bez batırıyoruz ve buzdolabını siliyoruz. Sadece lekeleri değil, buzdolabındaki kötü kokunun da yok olduğunu göreceksiniz. Hem buzdolabınız temizlenecek hem de kötü kokudan arınacak.

METAL EŞYALARI TEMİZLER VE PARLATIR Çürük domateslerin içindeki asetik asit metal ile reaksiyona girer ve bıçak, çatal gibi metal kapları, tuvaletteki muslukları vb. temizlemek için kullanılabilir. Çürük domatesleri temizlenecek kapların üzerine sürün ve yaklaşık on dakika bekletin. Ardından kağıt havluyla silin, suyla durulayın ve temiz bir bezle kurulayın.