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  4. Bursa'da 'Eşimi öldürdüm' diye mesaj atmıştı! Kıskançlık iddiası: 'Önce merdane ile vurdum sonra da...'

Bursa'da 'Eşimi öldürdüm' diye mesaj atmıştı! Kıskançlık iddiası: 'Önce merdane ile vurdum sonra da...'

30.01.2024 18:19 | Son Güncelleme:
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Bursa'da dün Turgay Kındaç, boşanma aşamasındaki eşi Seher Kındaç'ı öldürmüştü. Seher'in kız kardeşine 'Karımı öldürdüm' diyerek mesaj atan Turgay Kındaç olaydan bir gün sonra yakalanmıştı. Eşinin gittiği iş yemeğinde bir erkekle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaşması nedeniyle 1 aydır tartıştıklarını ifade eden Kındaç, olay sabahı eşinin kafasına merdane ile vurduğunu sonra da boğduğunu itiraf etti.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay Kındaç, boşanma aşamasında olduğu eşi Seher Kındaç’ın kız kardeşine 'Karımı öldürdüm' diyerek mesaj attı.
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Mesajı gören kız kardeşi, çiftin oğlu Hüseyin Kındaç'a haber verdi. Eve gelen Hüseyin Kındaç, annesini kanlar içerisinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Seher Kındaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAYDAN 1 GÜN SONRA YAKALANDI

OLAYDAN 1 GÜN SONRA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Turgay Kındaç, cinayetten bir gün sonra Kent Meydanı’nda yakalanarak gözaltına alındı.

KISKANÇLIK İDDİASI

KISKANÇLIK İDDİASI

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Kındaç’ın, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini belirtti. 

"ÖNCE MERDANE İLE VURDUM SONRA DA..."

"ÖNCE MERDANE İLE VURDUM SONRA DA..."

İfadesinde Kındaç'ın “Eşimin iş yerinde 2023 yılının son günü, fabrikanın düzenlemiş olduğu moral amaçlı gece vardı. Eşim o akşam Metehan isimli biriyle fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşmıştı. Yaklaşık 1 aydır bu nedenle tartışıyorduk. Olay günü sabahı da aramızda yine tartışma çıktı. Eşimin başına merdane ile vurdum, sonra da boğdum. Ancak neyle boğduğumu hatırlamıyorum” dediği öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Bursa
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