Bursa'da 'Eşimi öldürdüm' diye mesaj atmıştı! Kıskançlık iddiası: 'Önce merdane ile vurdum sonra da...'

"ÖNCE MERDANE İLE VURDUM SONRA DA..."

İfadesinde Kındaç'ın “Eşimin iş yerinde 2023 yılının son günü, fabrikanın düzenlemiş olduğu moral amaçlı gece vardı. Eşim o akşam Metehan isimli biriyle fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşmıştı. Yaklaşık 1 aydır bu nedenle tartışıyorduk. Olay günü sabahı da aramızda yine tartışma çıktı. Eşimin başına merdane ile vurdum, sonra da boğdum. Ancak neyle boğduğumu hatırlamıyorum” dediği öğrenildi. (DHA)