Camide Kur'an-ı öptükten sonra üzerine basan adam: Elimle ayağımı karıştırdım

Camide gerçekleşen dernek başkanlığı seçimi sırasında konuşma yapan S. K. bir anda Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öpüp yere koyduktan sonra üstüne basınca camide sesler yükseldi. O anlarda kamera da kayıttaydı, görüntüler ses getirdi. Mahkemedeki ifadesi ortaya çıkan S. K. ayrıca adliye çıkışında da neden böyle bir şey yaptığıyla ilgili açıklama yaptı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

