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  4. Camide Kur'an-ı öptükten sonra üzerine basan adam: Elimle ayağımı karıştırdım

Camide Kur'an-ı öptükten sonra üzerine basan adam: Elimle ayağımı karıştırdım

22.01.2024 13:31 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta dün bir camide çekilen görüntüler büyük tepki çekmişti. Dernek başkanlığı seçimi sırasında Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptükten sonra yere koyup üzerine basan S. K.'ye verilen ceza belli oldu. S. K. de eliyle ayağını karıştırdığı için Kur'an'ın üzerine bastığını söyledi.

Camide gerçekleşen dernek başkanlığı seçimi sırasında konuşma yapan S. K. bir anda Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öpüp yere koyduktan sonra üstüne basınca camide sesler yükseldi. O anlarda kamera da kayıttaydı, görüntüler ses getirdi. Mahkemedeki ifadesi ortaya çıkan S. K. ayrıca adliye çıkışında da neden böyle bir şey yaptığıyla ilgili açıklama yaptı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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"BİLİNÇSİZCE YAPTIM"

Olay, Yenidoğan Mahallesi Safa Camisi'nde yaşandı. Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve dernek başkanlığı seçimi sırasında başkan adaylarından S.K. konuşma yaptığı sırada Kur'an-ı Kerim'i önce 3 kez öpüp başına koyduktan sonra yere bırakıp üzerine sağ ayağıyla bastı.

Bu anlar, camideki dernek üyeleri tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. S.K.'ye camideki dernek üyeleri de tepki gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü sonrası Sivas Valiliği, soruşturma başlattı. Polis ekipleri tarafından yakalanan S.K., 'Dini değerleri aşağılama' suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından S.K., adliyeye sevk edildi. S.K., mahkemedeki duruşmasında, "Normalde 3 kez öpüp başıma koyup el basacaktım. Bir an kendimi kaybettim ve ayağımla bastım" dedi.

S.K.'ye, 'Dini değerleri aşağılama' suçundan ev hapsi cezası verildi. SK. karar sonrası yaptığı açıklamada, "Camide genel kurul vardı. Karşı adayı korkuttuğumu düşündüler. Ben de orada onlara tepki olarak Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptüm, başıma koydum. Elimi koyacağıma, ayağımla bastım. Bir anlık kızgınlıkla bilinçsizce yaptım" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Kur'an-ı Kerim cami
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