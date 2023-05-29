HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Çayın bilinmeyen faydası! Haftalar içinde mucizeler yaratıyor

Çayın bilinmeyen faydası! Haftalar içinde mucizeler yaratıyor

29.05.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay tüm dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek olarak görülüyor. Çay tiryakileri gün içerisinde içtikleri çayın miktarını hesaplayamıyor. Fazla çay tüketimi kansızlık gibi sağlık problemlerine neden olsa da doğru miktarda tüketilen çayın oldukça riskli bir hastalık için haftalar içinde değişim yaratabildiği öğrenildi.

Çay, her mevsimin vazgeçilmez içeceği olarak görülüyor. Sıcak çayların yazın içilemeyeceği düşünülse de çay tiryakileri çayın harareti aldığını savunuyor. Çayın faydaları saymakla bitmiyor. Yapılan araştırmalara göre tedavi edilmezse inme, kalp krizi hastalıklara neden olan yüksek kolesterol için etkili sonuçlar sağlayan çay haftalar içinde kolesterolün düşmesini sağlayabiliyor.

HASTALIK RİSKLERİNİ AZALTIYOR

Yeni Proje - 2023-05-29T163507.566

Çay Araştırmacısı Dr. Tim Bond şunları söyledi: "Her gün, hem siyah hem de yeşil çayın kolesterolü düşürme yeteneği de dahil olmak üzere, bir fincan kahvenin sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Çeşitli araştırmalar, özellikle sütlü veya sütsüz siyah çayın, kolesterol de dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalık risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir."

Yeni Proje - 2023-05-29T163517.906

The Cochrane Library'de yayınlanan 11 çalışmanın sistematik bir incelemesi hem siyah çayın hem de yeşil çayın LDL kolesterolü düşürdüğünü buldu. Dr. Bond şunları söyledi: “Çay, antioksidan olan kateşin içeriği nedeniyle kolesterolü düşürdüğüne inanılıyor. Dahası, sevilen sıcak içecekler, kolesterol seviyenizin 12 hafta gibi kısa bir sürede düşmesini sağlayabilir. Önleyici Tıp dergisinde yayınlanan bir araştırma bu süre zarfında LDL/HDL kolesterol oranında azalma olduğunu gösterdi.

GÜNDEN İKİ VEYA ÜÇ BARDAK YETERLİ

Dr. Bond'a göre, günde yaklaşık iki ila üç bardak çay yeterli olacaktır. " Ancak araştırmalar, sağlıklı bir kalp için günlük ideal çay miktarının günde dört ila beş bardak arasında olduğunu gösteriyor." Uzman, kolesterolünüzü düşürerek kalp hastalığı gelişme riskinizi de en aza indirebileceğinizi ekledi.

ÇAYIN FAYDALARI

SİNDİRİME YARDIMCI OLUR

SİNDİRİME YARDIMCI OLUR
Çay, sindirimi düzenlemeye yardımcı olur ve ayrıca mide bulantısı ve mide rahatsızlığından ishale kadar birçok sorunu tedavi edebilir. Çay ayrıca bağırsak iltihabını azalttığı gösterilen tanenler içerir. Bu, mide kramplarını yatıştırmaya ve irritabl bağırsak sendromunu tedavi etmeye yardımcı olabilir

AKIL SAĞLIĞINA YARDIMCI OLUR

AKIL SAĞLIĞINA YARDIMCI OLUR
Düzenli çay tüketimi ayrıca nörolojik hastalık riskini ve stres düzeylerini düşürmeye yardımcı olur. Yeşil çay tüketimi, Parkinson hastalığı ve Alzheimer gibi beyin hastalıkları ile ilişkili bilişsel gerilemeyi önler.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR
Çay, kimyasal bileşimi sayesinde kilo vermeyi hızlandırmaya yardımcı olur. Çaydaki kafein enerjiyi artırmaya yardımcı olur, böylece egzersizlerinizi daha verimli bir şekilde tamamlayabilirsiniz

ENERJİYİ ARTIRIR

ENERJİYİ ARTIRIR
Çay, enerjiyi artırmaya yardımcı olabilecek az miktarda kafein içerir. Düşük kafein miktarları, yeşil çayı kafein alımını azaltmak isteyen insanlar için iyi bir seçim haline getirir. Çayın enerji artırıcı özellikleri ayrıca L-theanine olarak bilinen bir amino asit tarafından yönlendirilir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
siyah çay yeşil çay kolesterol Çay kalp hastalıkları risk siyah çayın faydaları

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücretlisi, memuru, emeklisi… Milyonlara maaş zammı reçetesi!

Asgari ücretlisi, memuru, emeklisi… Milyonlara maaş zammı reçetesi!

Seçim gecesi CHP'de hareketli dakikalar! Canlı yayında açıkladı: 'İstifalarını sundular'

Seçim gecesi CHP'de hareketli dakikalar! Canlı yayında açıkladı: 'İstifalarını sundular'

İmamoğlu seçim sonrası sessizliğini bozdu!

İmamoğlu seçim sonrası sessizliğini bozdu!

Erdoğan bu akşam Biden ile görüşecek

Erdoğan bu akşam Biden ile görüşecek

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

Yeni kabinede kimler olacak? İşte bakanların açıklanacağı gün

Yeni kabinede kimler olacak? İşte bakanların açıklanacağı gün

İlginizi Çekebilir

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.