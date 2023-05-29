Çayın bilinmeyen faydası! Haftalar içinde mucizeler yaratıyor

Çay, her mevsimin vazgeçilmez içeceği olarak görülüyor. Sıcak çayların yazın içilemeyeceği düşünülse de çay tiryakileri çayın harareti aldığını savunuyor. Çayın faydaları saymakla bitmiyor. Yapılan araştırmalara göre tedavi edilmezse inme, kalp krizi hastalıklara neden olan yüksek kolesterol için etkili sonuçlar sağlayan çay haftalar içinde kolesterolün düşmesini sağlayabiliyor.

HASTALIK RİSKLERİNİ AZALTIYOR

Çay Araştırmacısı Dr. Tim Bond şunları söyledi: "Her gün, hem siyah hem de yeşil çayın kolesterolü düşürme yeteneği de dahil olmak üzere, bir fincan kahvenin sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Çeşitli araştırmalar, özellikle sütlü veya sütsüz siyah çayın, kolesterol de dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalık risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir."

The Cochrane Library'de yayınlanan 11 çalışmanın sistematik bir incelemesi hem siyah çayın hem de yeşil çayın LDL kolesterolü düşürdüğünü buldu. Dr. Bond şunları söyledi: “Çay, antioksidan olan kateşin içeriği nedeniyle kolesterolü düşürdüğüne inanılıyor. Dahası, sevilen sıcak içecekler, kolesterol seviyenizin 12 hafta gibi kısa bir sürede düşmesini sağlayabilir. Önleyici Tıp dergisinde yayınlanan bir araştırma bu süre zarfında LDL/HDL kolesterol oranında azalma olduğunu gösterdi.

GÜNDEN İKİ VEYA ÜÇ BARDAK YETERLİ

Dr. Bond'a göre, günde yaklaşık iki ila üç bardak çay yeterli olacaktır. " Ancak araştırmalar, sağlıklı bir kalp için günlük ideal çay miktarının günde dört ila beş bardak arasında olduğunu gösteriyor." Uzman, kolesterolünüzü düşürerek kalp hastalığı gelişme riskinizi de en aza indirebileceğinizi ekledi.