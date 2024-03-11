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  4. CHP'nin anketindeki sonuçlar şaşırttı: İstanbul'un ilçelerinde AK Parti önde! El değiştiren bir ilçe var; Tuzla, Bayrampaşa ve Üsküdar kafa kafaya...

CHP'nin anketindeki sonuçlar şaşırttı: İstanbul'un ilçelerinde AK Parti önde! El değiştiren bir ilçe var; Tuzla, Bayrampaşa ve Üsküdar kafa kafaya...

11.03.2024 12:01
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CHP'nin masasındaki son İstanbul anketinden şaşırtıcı sonuçlar çıktı. Anket sonucunda AK Parti'nin yönettiği 3 belediyede oranların kafa kafaya olduğu görüldü. Yine AK Partili belediyelerin birinde CHP'nin öne geçtiği belirlendi. Silivri'de ise CHP'nin rakip adayı oyunu artırdı. İYİ Partili ve DEM Partili seçmenlerin tercihi ankete iz bırakan detaylardan oldu.

MYNET DETAY HABER | 31 Mart akşamı yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da gözü kulağı İstanbul'da olacak. İYİ Parti'yle ittifak çabalarından umduğu sonucu alamayan ve DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' üzerinde çalışan CHP'de İstanbul'un ilçe belediye başkan adayları, partinin yaptırdığı ankete göre rakiplerine yetişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

SARIYER

SARIYER

Anket sonucuna göre CHP'li Şükrü Genç'in yönettiği Sarıyer Belediyesi'nde fark açık:

  • Mustafa Oktay Aksu (CHP adayı): %45.8
  • Hüseyin Çoşkun (AK Parti adayı): %27.4
  • Şükrü Genç (Mevcut belediye başkanı) %21.9

SANCAKTEPE

SANCAKTEPE

Sancaktepe'de kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya şöyle bir tablo çıkıyor:

  • Şeyma Döğücü (mevcut belediye başkanı) %47
  • Alper Yeğin (CHP adayı): %48.4

31 Mart'ta kazanması durumunda CHP, 15 yıl sonra Sancaktepe'yi AK Parti'den almış olacak.

BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA

Bayrampaşa'daki sonuç kararsızlar dağıtıldıktan sonra fark bıçaksırtı:

  • (AK parti adayı) İlknur Kovaç Bayraktar %44.1
  • (CHP adayı) Hasan Mutlu %43.9

TUZLA

TUZLA

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Tuzla'daki tablo:

  • %44.4 Şadi Yazıcı (Mevcut belediye başkanı)
  • %44.2 Eren Ali Bingöl (CHP adayı)

ÜSKÜDAR

ÜSKÜDAR

Üsküdar'da da yine kafa kafaya bir sonuç ortaya çıkıyor:

  • (Mevcut belediye başkanı) Hilmi Türkmen %46.5
  • (CHP adayı) Sinem Dedetaş %45.7
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