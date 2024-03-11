CHP'nin anketindeki sonuçlar şaşırttı: İstanbul'un ilçelerinde AK Parti önde! El değiştiren bir ilçe var; Tuzla, Bayrampaşa ve Üsküdar kafa kafaya...

MYNET DETAY HABER | 31 Mart akşamı yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da gözü kulağı İstanbul'da olacak. İYİ Parti'yle ittifak çabalarından umduğu sonucu alamayan ve DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' üzerinde çalışan CHP'de İstanbul'un ilçe belediye başkan adayları, partinin yaptırdığı ankete göre rakiplerine yetişti.
Anket sonucuna göre CHP'li Şükrü Genç'in yönettiği Sarıyer Belediyesi'nde fark açık:
Sancaktepe'de kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya şöyle bir tablo çıkıyor:
31 Mart'ta kazanması durumunda CHP, 15 yıl sonra Sancaktepe'yi AK Parti'den almış olacak.
Bayrampaşa'daki sonuç kararsızlar dağıtıldıktan sonra fark bıçaksırtı:
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Tuzla'daki tablo:
Üsküdar'da da yine kafa kafaya bir sonuç ortaya çıkıyor: