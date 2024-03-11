CHP'nin anketindeki sonuçlar şaşırttı: İstanbul'un ilçelerinde AK Parti önde! El değiştiren bir ilçe var; Tuzla, Bayrampaşa ve Üsküdar kafa kafaya...

MYNET DETAY HABER | 31 Mart akşamı yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da gözü kulağı İstanbul'da olacak. İYİ Parti'yle ittifak çabalarından umduğu sonucu alamayan ve DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' üzerinde çalışan CHP'de İstanbul'un ilçe belediye başkan adayları, partinin yaptırdığı ankete göre rakiplerine yetişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

