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  4. CHP'nin kalesi düşüyor, İYİ Parti sürprizi! Batı'daki ilde CHP'yi, Doğu'daki ilde DEM'i geride bıraktı: O ilde ise ilk 5 parti içinde yer alamadı

CHP'nin kalesi düşüyor, İYİ Parti sürprizi! Batı'daki ilde CHP'yi, Doğu'daki ilde DEM'i geride bıraktı: O ilde ise ilk 5 parti içinde yer alamadı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.03.2024 07:58
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Nefesler tutuldu, Türkiye artık yerel seçimi bekliyor. İki hafta kala heyecan tavan yaparken anket sonuçlarına olan ilgi de günden güne arttı. ORC'nin son çalışmalarına ise İYİ Parti damga vurdu. Akşener'in partisi Doğu'da bir ilde DEM Parti'yi, Batı'da ise bir ilde CHP'yi geride bıraktı. Bir kentte ise kararsızların bile gerisinde kalması dikkatlerden kaçmadı.

31 Mart'a gün gün yaklaşıyoruz. Artık siyasi partiler de anket şirketleri de var gücüyle çalışmalarının son günlerine geldi. İki hafta gibi bir süre kalan seçimlerle ilgili gözler anketlerin son verilerine çevrildi. Hangi ilde kim önde? Sürprizler nerelerde yaşanacak? Kimler beklentilerin altında kalacak? sorularına yanıt aranırken ORC'den Edirne, Kars, Elazığ, Denizli ve Çanakkale'yle ilgili son anketler geldi.

Manşet yönlendirme

İYİ PARTİ DAMGA VURDU

Son anketler 31 Mart seçimlerinde sürprizlerin yaşanabileceğini ortaya koydu. Öyle ki şu anda CHP'de olan Edirne'de son ankette ilk sırada AK Parti, ikinci sırada ise İYİ Parti önde çıktı.

İLLERDE SON DURUM

İLLERDE SON DURUM

Öte yandan Çanakkale'de yapılan son araştırmada ise İYİ Parti adayı CHP'nin adayını geride bırakmış gibi görünüyor. Aynı şekilide İYİ Parti bir diğer sürprizini ise Kars'ta yapıyor.

DEM Parti'yi geride bırakan parti kentteki araştırmalarda kendine ilk sırada yer buldu. Ancak İYİ Parti Elazığ'da aradığını bulamadı. İlk sırada AK Parti adayı yer alırken kararsızlar bile İYİ Parti'nin önünde yer aldı. İşte il il son çalışmalar...

ÇANAKKALE

ÇANAKKALE

DENİZLİ

DENİZLİ
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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Edirne Kars CHP İYİ Parti ORC Araştırma anket
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