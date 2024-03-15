CHP'nin kalesi düşüyor, İYİ Parti sürprizi! Batı'daki ilde CHP'yi, Doğu'daki ilde DEM'i geride bıraktı: O ilde ise ilk 5 parti içinde yer alamadı

31 Mart'a gün gün yaklaşıyoruz. Artık siyasi partiler de anket şirketleri de var gücüyle çalışmalarının son günlerine geldi. İki hafta gibi bir süre kalan seçimlerle ilgili gözler anketlerin son verilerine çevrildi. Hangi ilde kim önde? Sürprizler nerelerde yaşanacak? Kimler beklentilerin altında kalacak? sorularına yanıt aranırken ORC'den Edirne, Kars, Elazığ, Denizli ve Çanakkale'yle ilgili son anketler geldi.
Son anketler 31 Mart seçimlerinde sürprizlerin yaşanabileceğini ortaya koydu. Öyle ki şu anda CHP'de olan Edirne'de son ankette ilk sırada AK Parti, ikinci sırada ise İYİ Parti önde çıktı.
Öte yandan Çanakkale'de yapılan son araştırmada ise İYİ Parti adayı CHP'nin adayını geride bırakmış gibi görünüyor. Aynı şekilide İYİ Parti bir diğer sürprizini ise Kars'ta yapıyor.
DEM Parti'yi geride bırakan parti kentteki araştırmalarda kendine ilk sırada yer buldu. Ancak İYİ Parti Elazığ'da aradığını bulamadı. İlk sırada AK Parti adayı yer alırken kararsızlar bile İYİ Parti'nin önünde yer aldı. İşte il il son çalışmalar...