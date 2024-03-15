CHP'nin kalesi düşüyor, İYİ Parti sürprizi! Batı'daki ilde CHP'yi, Doğu'daki ilde DEM'i geride bıraktı: O ilde ise ilk 5 parti içinde yer alamadı

31 Mart'a gün gün yaklaşıyoruz. Artık siyasi partiler de anket şirketleri de var gücüyle çalışmalarının son günlerine geldi. İki hafta gibi bir süre kalan seçimlerle ilgili gözler anketlerin son verilerine çevrildi. Hangi ilde kim önde? Sürprizler nerelerde yaşanacak? Kimler beklentilerin altında kalacak? sorularına yanıt aranırken ORC'den Edirne, Kars, Elazığ, Denizli ve Çanakkale'yle ilgili son anketler geldi.



