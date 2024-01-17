Dehşete düşüren görüntülere rağmen Yargıtay’dan dikkat çeken karar! Hapis cezası bozuldu, sebebi ise…

'KARAR, CESARETE SEBEBİYET VERMEKTE'

Canan Çeviren'in ablası Serpil Çınar ve ailenin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, karara tepki gösterdi. Avukat İplikçi, "Sanık hakkında Yargıtay tarafından takdiri indirim nedenlerinin uygulanmaması sebebiyle verilen karar bozularak gönderildi. Yargıtay'ın bu tutumu, gözünü kırpmadan bir kadını öldüren sanığın ve onun gibi nicelerinin cesaretlenmesine sebebiyet vermektedir. Kadın cinayetleri ile mücadelede caydırıcılıktan uzak olan bu tutum, bizleri fazlasıyla üzmüştür. Fakat sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için hukuk mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir" diye konuştu. (DHA)