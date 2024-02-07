"Deprem batıya doğru göç ediyor" Beklenen Marmara depremi için korkutan sözler: 'Yaşayacağımız açık' diyerek büyüklüğünü duyurdu

Özener "Bu coğrafyada 7'nin üzerinde bir deprem yaşayacağımız açık. Bununla ilgili binlerce bilimsel çalışmalar ve farklı verilere dayanarak, farklı sonuçlar elde edilebiliyor. Dolayısıyla kimi hocamıza göre bu deprem çok yakın belki 1-2 yıl içinde olacak, kimine göre 30 yıl daha olmayabilir, kimine göre de 50 yıl olmayabilir. Ama şunu biliyoruz ki burada bir deprem olacak, biz daha çok, ne zaman olacağına değil biz ne kadar hazırız ona bakmamız lazım" diye konuştu.