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  4. "Deprem batıya doğru göç ediyor" Beklenen Marmara depremi için korkutan sözler: 'Yaşayacağımız açık' diyerek büyüklüğünü duyurdu

"Deprem batıya doğru göç ediyor" Beklenen Marmara depremi için korkutan sözler: 'Yaşayacağımız açık' diyerek büyüklüğünü duyurdu

07.02.2024 11:02 | Son Güncelleme:
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6 Şubat depremlerinin yıl dönümü acı hatıralarla anılırken Marmara Bölgesinde beklenen olası deprem için korkutan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Depremin batıya doğru göç ettiğini belirten Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Bu coğrafyada 7'nin üzerinde bir deprem yaşayacağımız açık." dedi. Depremin zamanlamasını kimsenin bilemeyeceğini belirten Özener, "Yarın deprem olacakmış gibi psikolojinizi bozmayın ama olabildiğince hazır olun" dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Marmara Denizi içerisinde bir sismik boşluk var. Bu sismik boşlukta yaklaşık olarak 130 kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz. Bir gün kırılacak çünkü oraya enerji dolmaya devam ediyor" dedi. Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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7'NİN ÜZERİNDE DEPREM YAŞAYACAĞIMIZ AÇIK"

Özener "Bu coğrafyada 7'nin üzerinde bir deprem yaşayacağımız açık. Bununla ilgili binlerce bilimsel çalışmalar ve farklı verilere dayanarak, farklı sonuçlar elde edilebiliyor. Dolayısıyla kimi hocamıza göre bu deprem çok yakın belki 1-2 yıl içinde olacak, kimine göre 30 yıl daha olmayabilir, kimine göre de 50 yıl olmayabilir. Ama şunu biliyoruz ki burada bir deprem olacak, biz daha çok, ne zaman olacağına değil biz ne kadar hazırız ona bakmamız lazım" diye konuştu.

1 YILLIK GELİŞMELER ELE ALINDI

1 YILLIK GELİŞMELER ELE ALINDI

Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi. KRDAE Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in başkanlığında, 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgedeki hareketliliğin değerlendirildiği toplantıya, Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat ile KRDAE Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tülay Kaya Eken katıldı. Toplantıda 11 ili etkileyen depremin ardından geçen bir yıllık gelişmeler anlatılırken, beklenen İstanbul Depremi hakkında da bilgiler verildi.

"123 YILDA OLAN DEPREM SAYISINI 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDEN SONRA KAYDETTİK"

"123 YILDA OLAN DEPREM SAYISINI 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDEN SONRA KAYDETTİK"

6 Şubat depremlerinde ve Türkiye’deki tüm depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyerek sözlerine başlayan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "1900 yılından 6 Şubat depremlerinden bir gün öncesine kadar olan 4’ten büyük deprem sayısı 672. Yine bu bölgede 1900 yılından 6 Şubat tarihine kadar olan deprem toplam sayısına baktığınız zaman bu rakamda yaklaşık 40 bin civarında olduğunu görüyorsunuz.

6 Şubat depremlerinden bugüne kadar geçen sürede sadece bu bölgede 670 tane deprem meydana geldi. Yani 123 yılda olan deprem sayısını 6 Şubat depremlerinden sonra kaydettik. Dolayısıyla ne kadar büyük bir afetle karşı karşıya olduğumuzu görüyorsunuz" dedi.

"GÜNLÜK 50 CİVARINDA DEPREMİMİZ VAR"

"GÜNLÜK 50 CİVARINDA DEPREMİMİZ VAR"

Deprem bölgesinde sismik aktivitelerin bir süre daha devam edebileceğinin altını çizen Haluk Özener, "Bölgede 6 Şubattan itibaren haftalık 4 bin deprem; artçı deprem sayısı bugün geldiğimiz noktada 300-350 civarına düşüyor. Yani günlük 50 civarında depremimiz var. Bu depremler bir süre daha devam edecek. 48 tane 5 ile 5.9 arasında, 3 tanede 6 ile 6.9 arasında artçı şokumuz, depremimiz var" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Marmara Prof. Dr. Haluk Özener kandilli
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