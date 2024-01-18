Deprem bölgesi için yeni hamle! Kulislerde konuşuluyordu, netleşti! İşte AK Parti'nin kritik bölgelerdeki adayları...

Seçimlere az bir süre kala AK Parti merak edilen büyükşehirleri tek tek açıkladı. Daha önce İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun rakibini Murat Kurum olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da da Mansur Yavaş'ın rakibini Turgut Altınok olarak belirledi. İzmir'de ise CHP'den önce davranan AK Parti adayını Hamza Dağ olarak duyurdu. Deprem bölgesinde ise mevcut başkanlarda değişime gidildi. Peki diğer illerde kimler yarışacak? İşte Bursa, Diyarbakır, Antalya, Rize, Trabzon, Malatya ve merak edilen diğer illerin adayları...



