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  4. Deprem bölgesi için yeni hamle! Kulislerde konuşuluyordu, netleşti! İşte AK Parti'nin kritik bölgelerdeki adayları...

Deprem bölgesi için yeni hamle! Kulislerde konuşuluyordu, netleşti! İşte AK Parti'nin kritik bölgelerdeki adayları...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.01.2024 10:50 | Son Güncelleme:
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Türkiye seçim atmosferine tamamen girdi. Partiler aday belirleme süreçlerini hızlandırdı ve tek tek kamuoyuna duyurmaya başladı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuracağı isimler ise netleşti. Melih Gökçek döneminde adı geçen ancak aday olamayan Turgut Altınok bu kez aday gösterildi. Deprem bölgesinde yaşanan değişimler ise dikkat çekti. İşte AK Parti'nin 31 Mart'ta yarışacağı adayların tam listesi...

Seçimlere az bir süre kala AK Parti merak edilen büyükşehirleri tek tek açıkladı. Daha önce İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun rakibini Murat Kurum olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da da Mansur Yavaş'ın rakibini Turgut Altınok olarak belirledi. İzmir'de ise CHP'den önce davranan AK Parti adayını Hamza Dağ olarak duyurdu. Deprem bölgesinde ise mevcut başkanlarda değişime gidildi. Peki diğer illerde kimler yarışacak? İşte Bursa, Diyarbakır, Antalya, Rize, Trabzon, Malatya ve merak edilen diğer illerin adayları...


Keşfet

İŞTE AK PARTİ'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

İstanbul Büyükşehir- Murat Kurum

Ankara Büyükşehir- Turgut Altınok

İzmir Büyükşehir- Hamza Dağ

Antalya Büyükşehir- Hakan Tütüncü

Artvin- Mehmet Kocatepe

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Yerel seçim aday ak parti büyükşehir
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