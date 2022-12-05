Dilinizde bu durumu yaşıyorsanız doktora koşun! Kanserin az bilinen belirtisi

Ağız kanserleri genellikle alt dudak olmak üzere ağzın içinde, gırtlak bademcikler veya tükürük bezlerinin arkasında oluşan kanserleri kapsıyor. Ölümcül sonuçlar doğuran ağız kanserlerinin zararlı etkilerinden korunmak için belirtilerine karşı bilinçli olmak gerekiyor.

AĞIZ KANSERİ BELİRTİLERİ

PELTEK VEYA BOĞUK SES Konuşmadaki değişiklikler ve hatta pelteklik ağız kanseri belirtileri olabilir. Cancer Research UK'e göre, kanser boğazınızın arkasına yakınsa, sesiniz daha kısık veya daha alçak olabilir ve kulağa biraz soğuk algınlığınız var gibi gelebilir. Boğuk bir ses, gırtlağın arkasını ve potansiyel olarak ses tellerini etkileyen hipofarenks kanserinin bir işareti olabilir. Ağzınızda kanserin neden olduğu şişlik de size pelteklik verebilir ve belirli kelimeleri söylemenizi zorlaştırabilir veya bazılarını karalamanıza neden olabilir.

KONUŞMAYI ETKİLEYEBİLİR Coates, "Kanser ağzınızın daha gerisindeyse ve gırtlağınızı etkiliyorsa sesinizi değiştirebilirsiniz" dedi. "Dilinizde kanserli hücreler varsa veya kanser bölgesine yakınsa, konuşmayı da etkileyebilir." Ancak sesinizdeki bir değişiklik, soğuk algınlığı, larenjit ve hatta asit reflü gibi daha az ciddi bir şeyin işareti olabilir.

DİLİ DIŞARI ÇIKARAMAMAK Dilinizi düzgün bir şekilde dışarı çıkaramamak, hastalığın daha tuhaf semptomlarından biridir. Coates'e göre, kanserli yumrular dilin üzerinde veya yakınındaysa, ağız kanseri pelteklik yapabilir, hareketi kısıtlayabilir. Dil, yumuşak damak veya dudak kanseri gibi bazı ağız kanseri türlerinde daha sık görülür. Ayrıca skuamöz hücreli karsinom ile ilişkilidir. Cancer Research'e göre bu, ağız, burun, gırtlak, tiroid ve boğazın iç yüzeyini kaplayan düz, deri benzeri hücrelerin kanseridir.

KALICI UYUŞMA VE KULAK AĞRISI Kulak ağrısı, uyuşma veya çene sertliği, bir sinir veya kemiğe oturan bir tümörden kaynaklanabilir. Coates, "Hem kulak ağrısı hem de ağızda uyuşma, sinirleri etkileyebileceği için tümörün nerede olduğuna bağlı olacaktır" dedi. Diğer bir faktör, ağzınızın geri kalanını ne kadar etkileyeceği konusunda tümörün boyutu olabilir. 'Tümörler kemikleri, dokuları, organları ve onları çevreleyen bezleri etkileyebilir.'