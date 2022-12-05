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Dilinizde bu durumu yaşıyorsanız doktora koşun! Kanserin az bilinen belirtisi

05.12.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser çağımızın en tehlikeli hastalıkları arasında bulunuyor. Sağlığı büyük oranda riske atan kanserin hayati sonuçlarını önlemek için erken teşhis etmek önem taşıyor. Tehlikeli kanser türleri arasında bulunan ağız kanserinin bilinmeyen belirtileri bulunuyor. Sıklıkla yaşadığımız bazı rahatsızlıklar ağız kanseri belirtisi olabilir.

Ağız kanserleri genellikle alt dudak olmak üzere ağzın içinde, gırtlak bademcikler veya tükürük bezlerinin arkasında oluşan kanserleri kapsıyor. Ölümcül sonuçlar doğuran ağız kanserlerinin zararlı etkilerinden korunmak için belirtilerine karşı bilinçli olmak gerekiyor.

AĞIZ KANSERİ BELİRTİLERİ

PELTEK VEYA BOĞUK SES

PELTEK VEYA BOĞUK SES
Konuşmadaki değişiklikler ve hatta pelteklik ağız kanseri belirtileri olabilir. Cancer Research UK'e göre, kanser boğazınızın arkasına yakınsa, sesiniz daha kısık veya daha alçak olabilir ve kulağa biraz soğuk algınlığınız var gibi gelebilir. Boğuk bir ses, gırtlağın arkasını ve potansiyel olarak ses tellerini etkileyen hipofarenks kanserinin bir işareti olabilir. Ağzınızda kanserin neden olduğu şişlik de size pelteklik verebilir ve belirli kelimeleri söylemenizi zorlaştırabilir veya bazılarını karalamanıza neden olabilir.

KONUŞMAYI ETKİLEYEBİLİR

KONUŞMAYI ETKİLEYEBİLİR
Coates, "Kanser ağzınızın daha gerisindeyse ve gırtlağınızı etkiliyorsa sesinizi değiştirebilirsiniz" dedi. "Dilinizde kanserli hücreler varsa veya kanser bölgesine yakınsa, konuşmayı da etkileyebilir." Ancak sesinizdeki bir değişiklik, soğuk algınlığı, larenjit ve hatta asit reflü gibi daha az ciddi bir şeyin işareti olabilir.

DİLİ DIŞARI ÇIKARAMAMAK

DİLİ DIŞARI ÇIKARAMAMAK
Dilinizi düzgün bir şekilde dışarı çıkaramamak, hastalığın daha tuhaf semptomlarından biridir. Coates'e göre, kanserli yumrular dilin üzerinde veya yakınındaysa, ağız kanseri pelteklik yapabilir, hareketi kısıtlayabilir. Dil, yumuşak damak veya dudak kanseri gibi bazı ağız kanseri türlerinde daha sık görülür. Ayrıca skuamöz hücreli karsinom ile ilişkilidir. Cancer Research'e göre bu, ağız, burun, gırtlak, tiroid ve boğazın iç yüzeyini kaplayan düz, deri benzeri hücrelerin kanseridir.

KALICI UYUŞMA VE KULAK AĞRISI

KALICI UYUŞMA VE KULAK AĞRISI
Kulak ağrısı, uyuşma veya çene sertliği, bir sinir veya kemiğe oturan bir tümörden kaynaklanabilir. Coates, "Hem kulak ağrısı hem de ağızda uyuşma, sinirleri etkileyebileceği için tümörün nerede olduğuna bağlı olacaktır" dedi. Diğer bir faktör, ağzınızın geri kalanını ne kadar etkileyeceği konusunda tümörün boyutu olabilir. 'Tümörler kemikleri, dokuları, organları ve onları çevreleyen bezleri etkileyebilir.'

AĞZINIZDA VE ÇENENİZDE GARİP HİS

AĞZINIZDA VE ÇENENİZDE GARİP HİS
Ağzınızda veya çenenizde garip bir his, dudakta veya dilde kaba bir yama veya uyuşma, diş hekiminizi veya aile hekiminizi ziyaret etmeniz gerektiğinin bir işareti olabilir. Ancak kulak ağrısı ve uyuşması sadece bir kanser belirtisi değildir, aynı zamanda baş ağrısı veya kulak ağrısından da kaynaklanabilir.
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