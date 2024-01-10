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  4. Diyarbakır'da cezaevi aracı şarampole devrildi! Yaralılar var... Bakan Tunç'tan açıklama

Diyarbakır'da cezaevi aracı şarampole devrildi! Yaralılar var... Bakan Tunç'tan açıklama

10.01.2024 13:41 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da cezaevi aracının devrilmesi sonucu 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı. Yaralıların olduğu kazaya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

İstanbul Maltepe 3 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Bitlis'in Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na hükümlüleri taşıyan cezaevi aracı, Diyarbakır Silvan kara yolu Yayık köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

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DİYARBAKIR SİLVAN KARA YOLUNDA FECİ KAZA

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ve ambulans helikopterle kentteki hastanelere kaldırıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından kazaya ilişkin açıklama yaptı.

KAZANIN NEDENİ BUZLANMA

KAZANIN NEDENİ BUZLANMA

Tunç açıklamasında "İstanbul Maltepe Ceza İnfaz Kurumundan Bitlis Ahlat Ceza İnfaz Kurumuna hükümlü ve tutuklu nakli yapan Ceza İnfaz Kurumumuza ait ring aracının, Diyarbakır Silvan Darköprü mevkiinde buzlanma nedeniyle yaptığı kazada yaralanan jandarma personeli, Ceza İnfaz Kurumu personeli ve diğer yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"YARALILARIN HAYATİ TEHLİKELERİ YOK"

"YARALILARIN HAYATİ TEHLİKELERİ YOK"

Tunç açıklamasının devamında "Yaralılar tedavileri için Silvan Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." dedi.

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trafik kazası cezaevi Diyarbakır
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