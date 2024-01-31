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  4. 'Diyarbakırlı Ramazan hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin öldürüldü! Saldırgan her yerde aranıyor: 'Kendisinde biraz tedirginlik vardı'

'Diyarbakırlı Ramazan hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin öldürüldü! Saldırgan her yerde aranıyor: 'Kendisinde biraz tedirginlik vardı'

31.01.2024 18:22 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te öldürüldü. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis kaçan saldırganı arıyor. Halil İbrahim Galya isimli vatandaş, "Dün akşam saat 20.00’da 3 arkadaş buraya geldik. Biz geldiğimizde ışıklar kapalıydı. İçeride oturup bir süre muhabbet ettik. Kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik" dedi.

Olay, saat 14.00’da Fatih Cerrahpaşa Kocamustafapaşa Caddesi üzerinde bulunan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'da Ulu Camii’ndeki konuşmalarıyla sembol isim haline gelen ve "Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, dükkanında bilinmeyen bir sebepten dolayı bir kişi ile tartıştı.
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs, tartışma sonrasında Ramazan Pişkin'i bıçakladı. Bıçaklanarak ağır yaralanan Pişkin, hastaneye kaldırıldı.

Pişkin'in kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan polis ekipleri, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

"KENDİSİNDE BİRAZ TEDİRGİNLİK VARDI"

"KENDİSİNDE BİRAZ TEDİRGİNLİK VARDI"

Halil İbrahim Galya isimli vatandaş şunları ifade etti: 

"Dün akşam saat 20.00’da 3 arkadaş buraya geldik. Biz geldiğimizde ışıklar kapalıydı. İçeride oturup bir süre muhabbet ettik. 3 arkadaşım ile kendisinden tespih aldık. Ondan sonrada çıktık. Kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Mekanı cennet olsun. Hatta bizden sonra arkadaşım telefon ile aradı bize öldürülmüş dedi. Bizden sonra dün akşam Sirkeci’de yemek yemiş. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu. Kendisine neden Diyarbakır’dan buraya taşındığını sordum. Bana orada anlattıklarımı burada da anlatmaya çalışacağım dedi." (DHA-İHA)

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cinayet İstanbul
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