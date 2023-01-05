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Doğal antibiyotik olarak biliniyor: Cinsel gücü uçurur! Kansere yakalanma riskini azaltır...

05.01.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yediğimiz yiyecekler sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Sık sık yenilmeyen bazı yiyecekler sağlığımız için oldukça faydalı olabiliyor. Doğal antioksidan kaynağı olarak bilinen ve fazla tüketilmeyen bir gıdanın cinsel gücü artıran en doğal ilaçlar arasında yer aldığı öğrenildi. Ancak faydaları sadece cinsellikle sınırlı kalmıyor. Kanserden kolesterole kadar birçok hastalığa önemli ölçüde fayda sağlıyor.

İlaç kullanmaktansa doğal tedavileri tercih edenlerin sayısı giderek artıyor. Doğallığı seçenler sağlıklı beslenerek ve zararlı faktörlerden uzak durarak birçok hastalığı önlediklerini savunuyorlar. İstiridye mantarı doğal antibiyotik etkisi ile vücudu hastalıklara karşı zırh gibi koruyor. İstiridye mantarının faydalarını duyanlar bu mantarı çok daha sık tüketmeye başlıyor.

İSTİRİDYE MANTARININ FAYDALARI

DOĞAL ANTİOKSİDANDIR

DOĞAL ANTİOKSİDANDIR
Vücuttaki serbest radikaller hücrelerin yapısını bozarak kanser başta olmak üzere birçok hastalığa kapı aralar. İstiridye mantarı antioksidan özelliği sayesinde serbest radikaller ile mücadele ederek hücreleri koruma altına alır. Vücudu toksinlerden arındırır. Bağışıklık sistemini destekler ve güçlendirir. Bu özellikleri sayesinde kansere yakalanma riskini azaltır. Günümüzde kanser hastalarına reçete edilen ilaçların büyük çoğunluğunun içeriğinde istiridye mantarı da yer almaktadır.

CİNSEL GÜCÜ ARTIRIR

CİNSEL GÜCÜ ARTIRIR
"En güçlü afrodizyak istiridyedir" tespiti bir şehir efsanesi değildir. İstiridye gerçekten de en güçlü afrodizyaktır, ona bu çekici özelliği çinko, fosfor ve iyot birlikteliği kazandırır.

BAKTERİ VE VİRÜSLERLE SAVAŞIR

BAKTERİ VE VİRÜSLERLE SAVAŞIR
İstiridye mantarı antibakteriyel özelliği sayesinde adeta doğal antibiyotik etkisi yaratır. Bakteri, mikrop ve virüslere karşı etkilidir. Vücudun savunma mekanizmasını olumsuz yönde etkileyen iltihap ile mücadele eder. Otoimmün hastalıklardaki kronik iltihabı azaltarak hastalıkların semptomlarını hafifletir.

KANSIZLIĞA İYİ GELİR

KANSIZLIĞA İYİ GELİR
Yüksek oranda demir ve folat içeren istiridye mantarı anemi hastaları için ideal bir besindir. Düzenli olarak istiridye mantarı tüketmek kansızlık ve demir eksikliği sorununu ortadan kaldırır.

KOLESTEROLÜ DENGELER

KOLESTEROLÜ DENGELER
İstiridye mantarı içeriğindeki lovastatin maddesi sayesinde kandaki kötü kolesterol değerlerinin düşmesinde etkilidir. Kolesterol seviyesinin ideal dengede kalmasına yardımcı olur. Yapılan araştırmalarda düzenli olarak istiridye mantarı tüketmenin kolesterol seviyesini %37 düşürdüğü gözlenmiştir. Ayrıca yine aynı çalışmada trigliserid seviyesinde %45 oranında düşüş sağladığı ortaya konmuştur. Günümüzde kolesterolü düşürmek amacıyla kullanılan ilaçların içerisine istiridye mantarı da bulunmaktadır.
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kolesterol kanser kansızlık yüksek tansiyon Antioksidan hastalık antioksidan besinler cinsel fayda

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