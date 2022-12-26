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Doğal gaz zammı tedirginlikle bekleniyor: Doğal gaz faturasını düşürmek mümkün! Faturanızı anında etkileyecek

26.12.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Doğal gaz zammı geldi mi?' sorusu son günlerde en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Kış aylarında artış gösteren doğal gaz faturaları bütçeyi oldukça zorluyor. Vatandaşlar gelecek doğal gaz zammı hakkında tedirginlik yaşıyor. Doğal gaz faturasını düşürmek için çeşitli tasarruf yöntemleri aranıyor. İşte faturanıza anında yansıyacak doğal gaz faturasını düşürme tüyoları...

Faturaları düşürmek ve ev ekonomisine katkıda bulunmak için çeşitli tasarruf yöntemleri aranıyor. Özellikle doğal gaz faturaları her sene giderek artan zamlarla birlikte cep yakmaya devam ediyor. Vatandaşlar doğal gaz ve elektrik faturaları nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak hale gelebiliyor. Bu nedenle doğal faz faturasını düşürmenin yolları aranıyor. Evde uygulanacak basit işlemler doğal gaz faturasını düşürebilir.

DOĞAL GAZ FATURASINI DÜŞÜRMEK İÇİN YAPILACAKLAR

PERDE VE RADYATÖR MESAFESİNİ AYARLAYIN

PERDE VE RADYATÖR MESAFESİNİ AYARLAYIN
Radyatörün önüne sarkan perdeler, odanın hızlı ısınmasını engeller. Verilen ısı perde tarafından emildiği için doğal gaz sarfiyatı yüksek olur. Ayrıca bazı durumlarda yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle radyatörün bulunduğu duvara yaptırılacak perdeler, radyatör üstü tercih edilebilir. Radyatörün önüne sarkıtılması gerekiyor ise, radyatör ile perde arasında en az 50 cm mesafe olduğundan emin olunmalıdır. Yine de radyatörün çalıştığı sıralarda perdenin radyatörü kapatmayacak şekilde açılması doğal gaz tasarrufu için önemli bir yöntemdir.

RADYATÖR ÖNÜNE KOLTUK KOYMAYIN

RADYATÖR ÖNÜNE KOLTUK KOYMAYIN
Odanın ısınmasını sağlayan radyatörlerin mümkün olan en iyi performans ve en yüksek verimlilikte çalışabilmesi için önlerinde herhangi bir eşya olmaması gerekir. Bu noktada en sık yapılan hatalardan biri radyatörlerin önüne koltuk yerleştirmektir. Önünde koltuk olan radyatörün verdiği ısı, koltuk tarafından kesilir ve emilir. Bu da iç mekânın yeteri kadar ısınamamasına yol açar. Bu nedenle radyatör önüne koltuk konulmamalıdır. Radyatör verimli şekilde çalıştığı zaman, iç mekan çok daha hızlı bir şekilde ısınacak ve gereksiz yere doğal gaz sarfiyatı yapılmayacaktır.

KOMBİNİZİ GÜN İÇERİSİNDE KAPATMAYIN

KOMBİNİZİ GÜN İÇERİSİNDE KAPATMAYIN
Bazı kullanıcılar, kombilerin kapatılıp yeniden açıldığında daha tasarruflu olacağı yönünde yanlış bir inanışa sahiptir. Oysa ki bunun tam tersi şekilde kombiyi kapatmak evin soğumasına yol açarak ısıtma için yeniden daha fazla doğal gaz harcanmasına sebebiyet verir. Bu nedenle tatil gibi evden uzun süreli uzak kalınması gereken durumlar dışında kombi gün içerisinde kapatılmamalıdır. Evden birkaç saatliğine çıkıldığında kombiyi kapatmak yerine açık tutmak çok daha tasarrufludur. Evin var olan sıcaklığının kısık kombi derecesi ile muhafaza edilmesi, soğuk bir evin kombi tarafından soğutulmasından çok daha tasarruflu bir eylemdir.

TERMOSTATİK VANA KULLANIN

TERMOSTATİK VANA KULLANIN
Yapılan araştırmalar, termostatik vana kullanımının doğal gaz faturaları üzerinde %30’a kadar varan tasarruf sağladığını gösteriyor. Termostatik vana, ortam ısısının muhafaza edilmesinde oldukça önemli rol oynayan akıllı bir vana türüdür. Termostatik vana, ısı derecesine göre doğal gaz kullanımını durdurur ve ihtiyaç olduğunda yeniden açar. Bu sayede oda içerisindeki sıcaklık her zaman sabit tutulurken, doğal gaz kullanımı sınırlı hale getirilir. Bu durum, doğal gaz kullanımından ciddi oranda tasarruf yapılmasını sağlar.

DIŞ CEPHEYE ISI YALITIMI YAPTIRIN

DIŞ CEPHEYE ISI YALITIMI YAPTIRIN
Bina duvarları, ısı geçirgen yapıya sahiptir. Bu nedenle kışın içerideki ısıyı dışarı atma eğiliminde olduğu gibi yazın ise dışarıdaki kavurucu ısıyı ev içerisinde verme eğilimindedir. Dış cephe ısı yalıtım sistemleri ile bu durum önüne geçilebilir. Dış cepheye ısı yalıtımı yaptırmak, ev içerisindeki ısının dışarıya kaçmasını engeller. Bu da doğal gaz kullanımının azalmasına yol açarak tasarruf sağlar. Dış cephe yalıtımında; taş yünü, EPS levha, XPS levha, ısı yalıtım sıvaları ve donatı filesi gibi malzemeler kullanılır. Bu malzemeler ısı geçirmez özellikleriyle ısı yalıtımında aktif rol oynarlar. Pek çok malzeme ısı yalıtımına ek olarak ses yalıtımı için de etkilidir.
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