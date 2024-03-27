Dört farklı kadın aynı saldırı! Sokakta yürüdükleri sırada tanımadıkları bir adam tarafından yumruklandılar... O anları TikToktan paylaşınca gündem yarattılar

Stand-up komedyeni Sarah Harvard da rastgele saldırının kurbanı olduğunu dile getirerek, "Bunun münferit bir olay olduğunu ve polisin fazla bir şey yapmayacağını düşündüğüm için polise haber vermemiştim. Ancak artık tekrarlanan bir olay gibi göründüğü için şikayette bulunacağım. Eğer siz de saldırıya uğradıysanız, aynısını yapmanızı şiddetle tavsiye ederim" dedi.