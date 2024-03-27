Dört farklı kadın aynı saldırı! Sokakta yürüdükleri sırada tanımadıkları bir adam tarafından yumruklandılar... O anları TikToktan paylaşınca gündem yarattılar

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Manhattan bölgesinde kadınların rastgele yumruk saldırılara uğraması halkta infial yarattı. X'ten yapılan paylaşımda saldırıya uğrayan dört kadının yaşadıklarını anlattığı videoları derleyen bri kişi gönderisini, "Bu o kadar çılgınca ki, TikTok'un her yerinde New York'ta suratlarına yumruk atılan bir grup kadın var" notunu ekleyerek paylaştı.
Sosyal medya fenomeni Halley Kate, yumruklanan kadınlardan biri olduğunu söyleyerek, "Yolda yürüyordum ve bir adam yanıma gelip yumruk attı. Sokak ortasında yumruk atıp kaçtı" dedi.
Kate, adam yumruk attığında telefonuna baktığını ve bir e-postaya yanıt verdiğini eklerken TikTok'ta Mikayla kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın telefona baktığı sırada benzer bir şekilde saldırıya uğradığını söyledi.
Stand-up komedyeni Sarah Harvard da rastgele saldırının kurbanı olduğunu dile getirerek, "Bunun münferit bir olay olduğunu ve polisin fazla bir şey yapmayacağını düşündüğüm için polise haber vermemiştim. Ancak artık tekrarlanan bir olay gibi göründüğü için şikayette bulunacağım. Eğer siz de saldırıya uğradıysanız, aynısını yapmanızı şiddetle tavsiye ederim" dedi.
Saldırının hemen hemen aynı bölgede gerçekleştiği ifade edilirken saldırganın aynı kişi olup olmadığına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.