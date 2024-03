Dört farklı kadın aynı saldırı! Sokakta yürüdükleri sırada tanımadıkları bir adam tarafından yumruklandılar... O anları TikToktan paylaşınca gündem yarattılar

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Manhattan bölgesinde kadınların rastgele yumruk saldırılara uğraması halkta infial yarattı. X'ten yapılan paylaşımda saldırıya uğrayan dört kadının yaşadıklarını anlattığı videoları derleyen bri kişi gönderisini, "Bu o kadar çılgınca ki, TikTok'un her yerinde New York'ta suratlarına yumruk atılan bir grup kadın var" notunu ekleyerek paylaştı.