Dünya Hamaney'in bu fotoğrafını konuşuyor: Dikkat çeken tüfek detayı!

İran'daki en yüksek otoriteye sahip olan dini lider Hamaney, on binlerin katılımıyla cuma namazının ardından vaaz verdi. İsrail'e çok sert sözler söyleyen Hamaney, siyonist İsrail rejimine verilen cezanın da hafif olduğunu belirtti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır