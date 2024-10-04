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  4. Dünya Hamaney'in bu fotoğrafını konuşuyor: Dikkat çeken tüfek detayı!

Dünya Hamaney'in bu fotoğrafını konuşuyor: Dikkat çeken tüfek detayı!

04.10.2024 15:10
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İran dini lideri Ali Hamaney, 4 yıl aradan sonra ilk kez başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cuma namazını kıldırdı. İsrail'e verdikleri tepkinin yasal ve yerinde olduğunu belirten Hamaney ayrıca İsrail'i yeniden vurmakla tehdit etti. Hamaney'in konuşması sırasında elinde tuttuğu uzun namlulu Dragunov marka tüfek tüm dünyada gündem oldu. İşte o görüntüler!

İran'daki en yüksek otoriteye sahip olan dini lider Hamaney, on binlerin katılımıyla cuma namazının ardından vaaz verdi. İsrail'e çok sert sözler söyleyen Hamaney, siyonist İsrail rejimine verilen cezanın da hafif olduğunu belirtti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Dünya Hamaney'in bu fotoğrafını konuşuyor: Dikkat çeken tüfek detayı!

"EN HAFİF CEZAYDI"

"EN HAFİF CEZAYDI"

Hamaney açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Silahlı kuvvetlerimizin eylemi,işgalci siyonist rejime karşı verebileceğimiz en hafif cezaydı.

İşledikleri akıl almaz suçlar karşısında bu kana susamış kuduz köpeğe karşı verebileceğimiz en hafif yanıttı.


İsrail'i gerekirse yine vuracağız. Birlik ve uyanık olmalıyız.

Bizi bölmek ve yönetmek istiyorlar. Ama müslüman ülkeler uyanıyor.

İran'ı hedef alanlar Filistin'i hedef alıyorlardır."

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Ali Hamaney
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