Dünya Hamaney'in bu fotoğrafını konuşuyor: Dikkat çeken tüfek detayı!

İran'daki en yüksek otoriteye sahip olan dini lider Hamaney, on binlerin katılımıyla cuma namazının ardından vaaz verdi. İsrail'e çok sert sözler söyleyen Hamaney, siyonist İsrail rejimine verilen cezanın da hafif olduğunu belirtti.
Hamaney açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Silahlı kuvvetlerimizin eylemi,işgalci siyonist rejime karşı verebileceğimiz en hafif cezaydı.
İşledikleri akıl almaz suçlar karşısında bu kana susamış kuduz köpeğe karşı verebileceğimiz en hafif yanıttı.
İsrail'i gerekirse yine vuracağız. Birlik ve uyanık olmalıyız.
Bizi bölmek ve yönetmek istiyorlar. Ama müslüman ülkeler uyanıyor.
İran'ı hedef alanlar Filistin'i hedef alıyorlardır."