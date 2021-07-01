Elektriğe ne kadar zam geldi? Temmuz’da elektriğe yeni zam!

Elektriğe yapılan zam geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bunun ardından vatandaşlar "Elektriğe ne kadar zam geldi?" sorularının yanıtını arama motorlarından araştırmaya başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamaya göre elektriğe yapılan zammın nedeni elektrik üretiminde oluşan maliyet oldu. İşte ayrıntılar...

Elektriğe ne kadar zam yapıldı?

Nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 artış yapıldığı EPDK tarafından açıklandı. Zammın nedeninin elektrik üretiminde artan maliyet olduğu bildirildi.

1 Temmuz 2021 itibariyle geçerli olacak elektrik zammına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada mesken abonelerince 100 kilovat saat elektrik enerjisi için fonlar ve vergi dahil olmak üzere 91,56 TL ödeneceği bildirildi.

DOĞALGAZA 7. KEZ ZAM YAPILDI Yüzde 15'lik son zam ile birlikte elektriğe bu yıl iki kez zam yapıldı. Ocak ayında elektriğe yüzde 6 oranında zam yapılmıştı.