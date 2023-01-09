Elektrik faturanızı anında yarıya indirecek tüyolar! Tasarruf yapmak için uzak durmanız gerekenler

Elektrik faturaları geçen yıllara göre çok daha fazla geliyor. Zorlu durumda olan ekonomiyle baş etmeye çalışırken birçok vatandaş elektrik faturasını düşürmenin yollarını arıyor. Fark edilmeden yapılan bazı basit hatalardan uzak durmak ve uzmanların belirttiği etkili yöntemleri denemek faturanızın yarıya inmesini sağlayabilir.

ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRMEK İÇİN YAPILACAKLAR

BULAŞIKLARINIZI HAVADA KURUTUN Bulaşık makinenizdeki ısıyla kurutma döngüsünden çıkın. Bunun yerine, kapıyı aralayın ve bulaşıklarınızın kurumasına izin verin. Bulaşık makinenizin havayla kurutma seçeneği varsa, ısıyla kurutma yerine onu kullanın. Kaliforniya Enerji Komisyonu'na göre, hava kurutma plakaları bulaşık makinenizin enerji kullanımını %15 ila %50 oranında azaltabilir.

BULAŞIK MAKİNESİNİ DOĞRU DİZİN Bu bulaşık makinesi ipuçları, bulaşıklar temizlenemeyeceği için yükleri tekrarlamanız gerekirse elektrik tasarrufu sağlamaz. Bu yüzden bulaşıkları doğru yerleştirdiğinizden emin olmalısınız. Örneğin tabakları alt rafa, kaseleri üst rafa ve bardakları ters olarak yerleştirmelisiniz. Tencereler ve diğer büyük parçalar ayrı yıkanmalıdır.

FAN KULLANIN Dünyanın yazları sıcak olan bir bölgesinde yaşıyorsanız, termostata dokunmak yerine tavan vantilatörlerinizi açın. ABD Doğal Kaynak Savunma Konseyi'ne göre, bir tavan vantilatörü kullanmak bir odayı 10 Fahrenheit derece daha serin hissettirebilir ve bir fan, merkezi bir klimanın kullandığı enerjinin %10'unu kullanır.

AKILLI AMPUL KULLANIN LED aydınlatmaya geçmediyseniz şimdi tam zamanı. ABD Enerji Bakanlığı, LED ampullerin akkor ampullere göre en az %75 daha az enerji kullandığını ve 25 kat daha uzun ömürlü olduğunu söylüyor. Bu, zaman içinde çok fazla tasarruf anlamına gelir.