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  4. Elektrik faturasından ve zamandan tasarruf edin! Ütü derdinden kurtulmak için alternatifler

Elektrik faturasından ve zamandan tasarruf edin! Ütü derdinden kurtulmak için alternatifler

24.10.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes kıyafetlerinin jilet gibi dümdüz görünmesini istiyor. Ancak günlük koşuşturmacanın içerisinde ütü yapmak oldukça can sıkıcı olabiliyor. Ütü yapmak hem elektrik faturasını oldukça yüklü getiriyor hem de zamanınızı çöpe atıyor. Uzmanlar ütü yerine kıyafetlerinizi düzleştirecek çözüm önerileri sunuyor. Bu yöntemler ile elektrik faturasını düşürebilir, zamanınızı daha aktif hale getirebilirsiniz.

Günlerce biriken çamaşırları ütülemek oldukça zor geliyorsa haklısınız! Birçok kişi bu durumdan şikayet ediyor. Ancak giyecek kırışık olmayan kıyafet bulmak zor olduğunda mecburen ütü yapılıyor. Ütü yapmak elektrik faturasını oldukça etkiliyor. Enerji düşürme yöntemleri arayan kişilerin ütüden uzak durmaları gerekiyor. Uzmanlar ütü kullanmadan eşyalarınızı kırışıklıktan kurtaracak yöntemleri paylaştı.

ÜTÜ KULLANMADAN KIYAFETLERİN KIRIŞIKLIĞI NASIL AÇILIR?

KENDİ KIRIŞIK GİDERİCİ SPREYİNİZİ YAPIN

KENDİ KIRIŞIK GİDERİCİ SPREYİNİZİ YAPIN
Uzmanlara göre inatçı kırışıklıkları gidermek için çamaşırlarınızı mutlaka yıkamanız gerekmiyor. Kırışıklık önleyici sprey, kıyafetlerinizin yeniden canlı görünmesini sağlamanın harika bir yoludur. Giysi baskı uzmanı olan Alex Econs, şu tavsiyede bulundu: "Giysilerinizde kırışık önleyici sprey kullanırken bir servet harcamanıza gerek yok, yaygın ev ürünlerinden kendi spreyinizi yapabilirsiniz. Bu sprey her yerde işe yarar."

KIRIŞIK GİDERİCİ SPREY NASIL YAPILIR?

KIRIŞIK GİDERİCİ SPREY NASIL YAPILIR?
"200 ml su ve 10 ml yumuşatıcıyı bir sprey şişesinde karıştırın. Karışımı iyice sallayın ve üstünüzü lekelemeyeceğinden emin olmak için önce küçük, zararsız bir kumaş parçası püskürterek yama testi yaptığınızdan emin olun. Kırışıklıkların üzerine püskürtün ve kırışıkları gidermek için gergin bir şekilde çekin. Karışımı üst kısım nemli olana kadar uygulayın, ardından ütülemeye gerek kalmadan kırışıksız giysiler için kurumaya bırakın."

DUŞ BUHARI

DUŞ BUHARI
Günlük sabah duşunuzun da giysilerdeki kırışıklıkları gidermenin etkili bir yolu olabileceğini bilmiyor olabilirsiniz. Alex, "En büyük çoklu görev ve para tasarrufu hilesi, duş alırken çamaşırlarınızı banyoya götürmek. Duş alırken, liflerin yumuşaması ve kırışıkların rahatlaması için tişörtlerinizi veya diğer giysilerinizi banyoya asmanız yeterlidir. Giysileri ıslatmadan mümkün olduğunca duşa yakın asın ve banyo kapısının kapalı olduğundan ve aspiratörün kapalı olduğundan emin olun - tüm bu buharı çıkarmak istemezsiniz. Duş alın, kurumasına izin vermeden önce kıyafetlerinizi banyoda on beş dakika tutmaya çalışın."

SICAK SAÇ DÜZLEŞTİRİCİSİ

SICAK SAÇ DÜZLEŞTİRİCİSİ
Isıtılmış saç aletleri, tıpkı bir ütünün yaptığı gibi, giysilerde o canlı, preslenmiş görünümü elde etmenize yardımcı olabilir. Nicola şunları söyledi: "Güvenilir bir saç düzleştirici ile neler başarabileceğinize şaşıracaksınız! Saçınızı şekillendirdikten sonra, bu sinir bozucu kırışıklıkları düzeltmek için cihazdan kalan ısıyı kullanın. Bu, giysiye hızlı bir şekilde verirseniz en iyi sonucu verir. Giysinizi nemlendirmek için önceden püskürtün. Saç düzleştiricilerle ilgili en güzel şey, temelde bir mini ütü olmalarıdır! Düzleştiriciler, yoğun, bölgesel bir ısı verdiklerinden, özellikle de uçları giysiyi her ikisinde de ısıttığı için, hem gömleklerde hem de takım elbise ceketleri gibi daha kalın giysilerde harika çalışır."

NEMLİ BİR HAVLU KULLANIN

NEMLİ BİR HAVLU KULLANIN
Giysileriniz buruşmuş görünüyorsa, basit bir nemli havlu onları tekrar taze hale getirmenin anahtarı olabilir. Alex önerdi: "Bu hile, narin kumaşlarda en iyi sonucu verir, kırışmış giysinizi düz bir yüzeye, nemli bir havlunun altına yerleştirin ve havluları kullanarak kırışıklıkları bastırın. Nemli kumaş bunu kolaylıkla yapacaktır! "Bu numara uygun maliyetlidir ancak daha fazla zaman alabilir, bu nedenle kıyafetinizi düzleştirmeyi önceden planladığınızdan emin olun, hazırlanmadan önce kıyafetlerinizin kuruması için yeterli zaman bırakın."
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