En güçlü probiyotiklerden: Düzenli olarak içenler kışın hastalık yüzü görmüyor

Turpgiller familyasına ait olan şalgam ile yapılan şalgam suyu Türk mutfaklarının vazgeçilmez bir içeceğidir. Kara havuç ve şalgam ile yapılan şalgam suyu birçok hastalığa şifa dağıtmaktadır. Kış aylarında tüm vücudu zırh gibi koruma altına alınan şalgam suyunun faydaları duyan herkesi şaşırtıyor.

ŞALGAMIN FAYDALARI

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR Şalgamda bol miktarda bulunan C vitamini ve askorbik asit, bağışıklık sistemimiz için önemli destekleyiler olarak görülür. Güçlü C vitamini vücudu hastalıklara karşı korur. C vitamini, kanser ve kalp hastalıkları gibi kronik sağlık sorunlarını da azaltmaktadır.

BAĞIRSAK PROBLEMLERİNİ ÇÖZER Lif açısından zengin bir bitki olan şalgam, düzenli olarak tüketildiğinde sindirimi iyileştirmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Yüksek lifli bir diyetin bağırsak florası popülasyonunu arttırdığı gösterilmiştir. Bu probiyotik bakteriler vücuda besin sağlar ve iltihabı azaltır. Bağırsaklardaki bakteriler ayrıca bağırsak hareketlerine yardımcı olabilir. Şalgam suyu ayrıca, mide ekşimesi, reflü, gastrit ve mide bulantısı gibi mide sorunlarının giderilmesine katkı sağlar. Ancak mide rahatsızlıkları için acısız şalgam suyu tercih edilmelidir.

KAN BASINCINI DÜZENLER 2013 yılında yayınlanan bir rapora göre, şalgam ve karalahana gibi diyet nitratları açısından yüksek gıdaların kan damarları için birçok fayda sağlamaktadır. Bu faydaları, kan basıncını düşürmeyi ve kandaki trombositlerin birbirine yapışmasını önlemeyi içerir. Buna ek olarak, şalgamda bulunan potasyum, vücuttan tuz atarak ve atar damarların genişlemesine izin vererek kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER Şalgam suyu kan şekerini dengelemeye yardımcı olan içeceklerden biridir. Gün içerisinde bazı etkenlere bağlı olarak tansiyonda düşme olabilir. Bu gibi durumlarda, bir bardak şalgam suyunun hemen içilmesi, kan basıncının normale dönmesine katkıda bulunur.