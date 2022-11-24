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  4. En güçlü probiyotiklerden: Düzenli olarak içenler kışın hastalık yüzü görmüyor

En güçlü probiyotiklerden: Düzenli olarak içenler kışın hastalık yüzü görmüyor

24.11.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarında artış gösteren grip, nezle, soğuk algınlığı ve Covid-19 hastalıklarından korunmak için çeşitli yöntemler aranıyor. Grip olmak tüm yaşam kalitesinin düşmesine sebep oluyor. Gripten korunmak için evde yapabileceğiniz çok güçlü bir probiyotik bulunuyor. Üstelik bu içecek sadece gribe değil birçok hastalığa şifa dağıtıyor.

Turpgiller familyasına ait olan şalgam ile yapılan şalgam suyu Türk mutfaklarının vazgeçilmez bir içeceğidir. Kara havuç ve şalgam ile yapılan şalgam suyu birçok hastalığa şifa dağıtmaktadır. Kış aylarında tüm vücudu zırh gibi koruma altına alınan şalgam suyunun faydaları duyan herkesi şaşırtıyor.

ŞALGAMIN FAYDALARI

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
Şalgamda bol miktarda bulunan C vitamini ve askorbik asit, bağışıklık sistemimiz için önemli destekleyiler olarak görülür. Güçlü C vitamini vücudu hastalıklara karşı korur. C vitamini, kanser ve kalp hastalıkları gibi kronik sağlık sorunlarını da azaltmaktadır.

BAĞIRSAK PROBLEMLERİNİ ÇÖZER

BAĞIRSAK PROBLEMLERİNİ ÇÖZER
Lif açısından zengin bir bitki olan şalgam, düzenli olarak tüketildiğinde sindirimi iyileştirmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Yüksek lifli bir diyetin bağırsak florası popülasyonunu arttırdığı gösterilmiştir. Bu probiyotik bakteriler vücuda besin sağlar ve iltihabı azaltır. Bağırsaklardaki bakteriler ayrıca bağırsak hareketlerine yardımcı olabilir. Şalgam suyu ayrıca, mide ekşimesi, reflü, gastrit ve mide bulantısı gibi mide sorunlarının giderilmesine katkı sağlar. Ancak mide rahatsızlıkları için acısız şalgam suyu tercih edilmelidir.

KAN BASINCINI DÜZENLER

KAN BASINCINI DÜZENLER
2013 yılında yayınlanan bir rapora göre, şalgam ve karalahana gibi diyet nitratları açısından yüksek gıdaların kan damarları için birçok fayda sağlamaktadır. Bu faydaları, kan basıncını düşürmeyi ve kandaki trombositlerin birbirine yapışmasını önlemeyi içerir. Buna ek olarak, şalgamda bulunan potasyum, vücuttan tuz atarak ve atar damarların genişlemesine izin vererek kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

KAN ŞEKERİNİ DENGELER
Şalgam suyu kan şekerini dengelemeye yardımcı olan içeceklerden biridir. Gün içerisinde bazı etkenlere bağlı olarak tansiyonda düşme olabilir. Bu gibi durumlarda, bir bardak şalgam suyunun hemen içilmesi, kan basıncının normale dönmesine katkıda bulunur.

KANSIZLIĞI AZALTIR

KANSIZLIĞI AZALTIR
Demir eksikliği, aneminin başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. Kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobin bol miktarda demir içerir. Oksijenin vücudun tüm bölgelerine ulaştırılması için gereklidir. Demir açısından zengin bir besin olan şalgamı öğünlere eklemek, kansızlığa bağlı yorgunluğu hafifletmeye katkı sağlayabilir. Şalgam ayrıca bol miktarda C vitamini içerir ve bu da demir emilimine yardımcı olur.
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