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Erdoğan'ın Almanya sözleri dünya basınında! Alman basının bu manşeti Scholz'u kızdıracak... "Havuç-sopa oyunu" vurgusu dikkat çekti

18.11.2023 10:38 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak düzenlenen basın toplantısında Erdoğan ve Scholz birlikte kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın İsrail'e borçlu olduğunu ima ederek, "Bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olanlar rahat konuşamıyor." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesinden sonra ortak düzenledikleri basın toplantısında İsrail-Filistin arasındaki gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Alman basınında yankı uyandırırken Bild gazetesi konuyu "havuç-sopa oyunu" vurgusuyla manşetlerine taşıdı.

"ERDOĞAN'IN SCHOLZ'LA HAVUÇ-SOPA OYUNU"

Olaf Scholz'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı etkisiz kalmakla suçlayan Bild, manşetinde "Erdoğan'ın Scholz'la havuç-sopa oyunu" ifadelerine yer verdi.

HAVUÇ-SOPA OYUNU TABİRİ NEDİR?

ilk kez The Economist dergisinin 11 Aralık 1948 baskısında kullanılan tabir iyi davranışı ödüllendirme, kötü davranışı da cezalandırma anlamına gelir. Bu tabirde ödül havuç ve ceza sopa olarak isimlendirilmektedir.


Günün önemli manşetleri

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Olaf Scholz
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