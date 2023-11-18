Erdoğan'ın Almanya sözleri dünya basınında! Alman basının bu manşeti Scholz'u kızdıracak... "Havuç-sopa oyunu" vurgusu dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesinden sonra ortak düzenledikleri basın toplantısında İsrail-Filistin arasındaki gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Alman basınında yankı uyandırırken Bild gazetesi konuyu "havuç-sopa oyunu" vurgusuyla manşetlerine taşıdı.

"ERDOĞAN'IN SCHOLZ'LA HAVUÇ-SOPA OYUNU"

Olaf Scholz'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı etkisiz kalmakla suçlayan Bild, manşetinde "Erdoğan'ın Scholz'la havuç-sopa oyunu" ifadelerine yer verdi.

HAVUÇ-SOPA OYUNU TABİRİ NEDİR?

ilk kez The Economist dergisinin 11 Aralık 1948 baskısında kullanılan tabir iyi davranışı ödüllendirme, kötü davranışı da cezalandırma anlamına gelir. Bu tabirde ödül havuç ve ceza sopa olarak isimlendirilmektedir.



