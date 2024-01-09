Erdoğan'ın işaret ettiği şehir için o bakan sahaya iniyor! Ali Yerlikaya ve Süleyman Soylu derken...

2019 yerel seçimlerinde AK Parti, beklemediği bir sonuç almış ve başta İstanbul olmak üzere Ankara, Antalya gibi büyükşehirler kaybedilmişti. MHP'de bulunan Adana da CHP'nin eline geçmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçiminde başarıya odaklanmış durumda, Ali Yerlikaya olmadı ama başka bir bakanın ismi gündeme geldi!

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