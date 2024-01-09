HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Erdoğan'ın işaret ettiği şehir için o bakan sahaya iniyor! Ali Yerlikaya ve Süleyman Soylu derken...

Erdoğan'ın işaret ettiği şehir için o bakan sahaya iniyor! Ali Yerlikaya ve Süleyman Soylu derken...

09.01.2024 10:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, artık iyiden iyiye yerel seçim iklimine girdi! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rakibi de eski Bakan Murat Kurum oldu. Ali Yerlikaya, Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca gibi bakanlık yapmış isimlerin de adı geçiyordu. Son gelen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevcut bakanlarından birini sahaya sürmeye hazırlanıyor.

2019 yerel seçimlerinde AK Parti, beklemediği bir sonuç almış ve başta İstanbul olmak üzere Ankara, Antalya gibi büyükşehirler kaybedilmişti. MHP'de bulunan Adana da CHP'nin eline geçmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçiminde başarıya odaklanmış durumda, Ali Yerlikaya olmadı ama başka bir bakanın ismi gündeme geldi!

Bu içerik Mynet editörleri tarafından hazırlanmıştır

Keşfet

AK Parti ve MHP'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu, birçok şehrin adayı Pazar günü Haliç'te duyuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski bakanlardan Süleyman Soylu, mevcut Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isimleri de İstanbul ve Ankara için geçmişti. İstanbul olmasa bile Antalya'da kabinedeki bir bakanın adı öne çıktı.

SÜLEYMAN SOYLU, ALİ YERLİKAYA DERKEN... SÜRPRİZ BAKANIN ADI MASADA!

SÜLEYMAN SOYLU, ALİ YERLİKAYA DERKEN... SÜRPRİZ BAKANIN ADI MASADA!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un adı Antalya adaylığı için gündeme geldi. AK Parti'nin Antalya'yı son kazandığı 2014 yılında belediye başkanı olan Menderes Türel'in yanı sıra Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün de adı geçiyor.

AK PARTİ İLE CHP ARASINDA GİDİP GELİYOR

AK PARTİ İLE CHP ARASINDA GİDİP GELİYOR

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Antalya'da AK Parti ipi göğüslemişti. %36.42 oranında oy alan AK Parti'yi %34.63 ile CHP takip etmişti. Daha sonra 2019'daki seçimlerde CHP, yeniden Antalya'yı geri aldı. Oyların %50'sinden fazlasını alan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu.

MEHMET NURİ ERSOY SÜRPRİZİ!

MEHMET NURİ ERSOY SÜRPRİZİ!

Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın aktardığı bilgiye göre AK Parti, Antalya'da Menderes Türel veya Hakan Tütüncü'den birini aday gösterecek. Sürpriz bir şekilde mevcut kabinede yer alan Mehmet Nuri Ersoy'un da adı gündeme geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya Yerel seçim Mehmet Nuri Ersoy
En Çok Okunan Haberler
Emekliye oransal zam masada! Seyyanen...

Emekliye oransal zam masada! Seyyanen...

Talu çifti hakimlik ifadesinde aylık kazançlarını açıkladı! Porsche aracını ve teknesini...

Talu çifti hakimlik ifadesinde aylık kazançlarını açıkladı! Porsche aracını ve teknesini...

Slogan atıp imamı boğazından yaralamış... Görüntüler ortaya çıktı

Slogan atıp imamı boğazından yaralamış... Görüntüler ortaya çıktı

İYİ Parti'nin İstanbul adayı Sadettin Saran mı?

İYİ Parti'nin İstanbul adayı Sadettin Saran mı?

Meteoroloji alarm verdi! Kar yağışı için son uyarılar yapıldı! Kar İstanbul’un kapısına dayandı çok sayıda il için kar ve fırtına uyarısı…

Meteoroloji alarm verdi! Kar yağışı için son uyarılar yapıldı! Kar İstanbul’un kapısına dayandı çok sayıda il için kar ve fırtına uyarısı…

Esenyurt'ta akılalmaz olay! 5'e giden kızın babası görünce deliye döndü

Esenyurt'ta akılalmaz olay! 5'e giden kızın babası görünce deliye döndü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.