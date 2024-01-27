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  4. Eski sevgili vahşeti! Yer: Ankara... Evine gidip kurşun yağdırdı

Eski sevgili vahşeti! Yer: Ankara... Evine gidip kurşun yağdırdı

27.01.2024 16:20 | Son Güncelleme:
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Ankara'da barışma teklifini kabul etmediği eski erkek arkadaşı M.A. tarafından tabancayla vurulan Ayşegül Çınar'ın (44) cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde M.A., bir süre önce ilişkilerini sonlandıran, daha önce beraber yaşadığı Ayşegül Çınar'ın evine gitti. M.A., iddiaya göre barışmak istediğini belirttiği Ayşegül Çınar'dan olumsuz yanıt aldı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

ESKİ ERKEK ARKADAŞININ ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ CENAZESİ KONYA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Çıkan tartışmada M.A., üzerinde bulunan tabanca ile Çınar'a ateş etti. Çınar, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. M.A. ise kaçtı.

Ayşegül Çınar'ın Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlandı. Çınar'ın cenazesi, ailesine teslim edilerek, toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü.

YAKALANDI

YAKALANDI

Ayşegül Çınar'ı öldürdükten sonra kaçan M.A., Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla, Sincan ilçesinde saklandığı gecekonduda yakalandı. M.A. gözaltına alınırken, olayda kullandığı silah da kaçarken attığı çevre yolunun kenarında bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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cinayet kadın cinayeti Ankara
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