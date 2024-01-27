Eski sevgili vahşeti! Yer: Ankara... Evine gidip kurşun yağdırdı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde M.A., bir süre önce ilişkilerini sonlandıran, daha önce beraber yaşadığı Ayşegül Çınar'ın evine gitti. M.A., iddiaya göre barışmak istediğini belirttiği Ayşegül Çınar'dan olumsuz yanıt aldı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

