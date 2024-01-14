Ev sahibinin sopalı saldırısına uğradı: 'Köpeğimi gezdirip gelirken bana bir leğen su döktü'

"2 SENE ÖNCE 2 BİN 800 TL OLAN KİRAMIZI 15 BİN TL YAPIN YA DA EVİMDEN ÇIKIN DEDİ"

Can sağlıklarından endişe ettiklerini söyleyen Yavuzyılmaz, “Eve engelli bir birey olan oğlunu geçirecekler, böyle bir iddiaları var. Fakat bize 2 sene önce '2 bin 800 TL olan kiramızı 15 bin TL yapın ya da evimden çıkın' dedi. Biz bu iddianın samimi olduğuna inanmıyoruz. Bizim evimiz engelli bir bireyin yaşayabileceği bir ev değil. Haber yayınlandıktan sonra Sevgi E. isimli şahın akrabaları bizim evimizi bastı. Tehditvari şeyler söylediler. Biz de kapıyı kapatıp polisi aradık. Polis geldikten sonra da karakola gidip şikayetçi olduk. Can sağlığımızdan endişe duyup eve girmedik bir daha, 2 gündür arkadaşımızda kalıyoruz. Koruma talep ettik” dedi.