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Ev sahibinin sopalı saldırısına uğradı: 'Köpeğimi gezdirip gelirken bana bir leğen su döktü'

14.01.2024 18:58 | Son Güncelleme:
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Ev sahibi kiracı sorunu giderek büyüdü. Sarıyer'de sokak ortasında ev sahibinin sopalı saldırısına uğrayan Onur Yavuzyılmaz, konuyu yargıya taşıdı. 24 yaşındaki Yavuzyılmaz, "Köpeğimi gezdirip gelirken bana bir leğen su döktü. Ben de ‘Neden böyle yapıyorsun?' dedim. Kendisi de ‘Çıkın evimden’ diyerek küfür etti. Ettiğim küfürlerle övünmüyorum, herkesten özür dilerim. Kendisi bacağıma vurduktan sonra küfür ettim." ifadelerini kullandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Onur Yavuzyılmaz, ev sahibiyle yaşadığı sıkıntıyı anlattı. Sarıyer Rumeli Hisarı’nda iki arkadaşıyla birlikte pandemi döneminde Şuayip ve Sevgi E. çiftiyle anlaşarak evlerini 2 bin 500 lira karşılığında kiraladı. Ev sahibi kadın, kirayı 5 kat arttırmak isteyince olanlar oldu. İstediği kirayı kabul etmeyen 3 öğrenci gençten biri olan 24 yaşındaki Yavuzyılmaz’a geçtiğimiz günlerde "Evimden çıkacaksın" diye bağırıp küfür ederek sokak ortasında sopayla saldırdı. Yavuzyılmaz’ın da küfür etmesiyle kadın daha da sinirlenirken, olaydan sonra kadının akrabalarının gençlerin evini basarak tehdit ettikleri iddia edildi.

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Gençler polise haber vererek şikayetçi olup, koruma talebinde bulundu. 24 yaşındaki Onur Yavuzyılmaz, yaşanan saldırı ve evlerine baskın anını anlattı.

"ETTİĞİM KÜFÜRLERLE ÖVÜNMÜYORUM,HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

"ETTİĞİM KÜFÜRLERLE ÖVÜNMÜYORUM,HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Küfür ettiği için ev sahibinden özür dileyen Onur Yavuzyılmaz, ”Ben köpeğimi gezdirdiğim sırada ev sahibimin bana hakaret etmesiyle başladı. Köpeğimi gezdirirken küfürü duydum ama bakmadım. Köpeğimi gezdirip gelirken bana bir leğen su döktü. Ben de ‘Neden böyle yapıyorsun?' dedim. Kendisi de ‘Çıkın evimden’ diyerek küfür etti. Ben de köpeğimi bırakıp geri geldim. Sonra bu olay gerçekleşti. Ettiğim küfürlerle övünmüyorum, herkesten özür dilerim. Fakat bana kimse vurmadan ben küfür etmedim. Kendisi bacağıma vurduktan sonra küfür ettim. Ondan sonra darp raporu alıp kendisinden şikayetçi oldum. Kendisi ile 2 yıldır süregelen bir kira husumetimiz bulunmakta, kira husumeti yargıya taşındı” şeklinde konuştu.

"2 SENE ÖNCE 2 BİN 800 TL OLAN KİRAMIZI 15 BİN TL YAPIN YA DA EVİMDEN ÇIKIN DEDİ"

"2 SENE ÖNCE 2 BİN 800 TL OLAN KİRAMIZI 15 BİN TL YAPIN YA DA EVİMDEN ÇIKIN DEDİ"

Can sağlıklarından endişe ettiklerini söyleyen Yavuzyılmaz, “Eve engelli bir birey olan oğlunu geçirecekler, böyle bir iddiaları var. Fakat bize 2 sene önce '2 bin 800 TL olan kiramızı 15 bin TL yapın ya da evimden çıkın' dedi. Biz bu iddianın samimi olduğuna inanmıyoruz. Bizim evimiz engelli bir bireyin yaşayabileceği bir ev değil. Haber yayınlandıktan sonra Sevgi E. isimli şahın akrabaları bizim evimizi bastı. Tehditvari şeyler söylediler. Biz de kapıyı kapatıp polisi aradık. Polis geldikten sonra da karakola gidip şikayetçi olduk. Can sağlığımızdan endişe duyup eve girmedik bir daha, 2 gündür arkadaşımızda kalıyoruz. Koruma talep ettik” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer Kiracı
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